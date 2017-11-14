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В Запорожской области насчитали 1,5 тыс. бездомных

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user444
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В Запорожской области по официальным данным насчитывается около 1,5 тысячи бездомных. Традиционно с наступлением холодов в области организовывается бесплатное питание для лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

На организацию горячего питания в ноябре-декабре этого года из областного бюджета в этом году предусмотрено 102,958 тыс. грн.

Горячее питание будет проводиться в городах Запорожье, Бердянске, Мелитополе, Энергодаре, в Вольнянском, Ореховском, Пологовском, Акимовском, Черниговском районах области

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