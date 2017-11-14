УКРОП: Украина должна признать Россию агрессором и разорвать с ней дипломатические отношения

Официальное признание Российской Федерации страной-агрессором также должно предполагать разрыв дипломатических отношений с северным соседом. Об этом в эфире телеканала ZIK заявила народный депутат из УКРОПа Ирина Констанкевич.

По ее словам, соответствующая правка, которую внесли представители УКРОПа, должна быть учтена при рассмотрении во втором чтении законопроекта № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

«Если мы данным законопроектом признаем Россию агрессором, то обязаны разорвать с ней дипломатические отношения», – подчеркнула парламентарий.

Представительница УКРОПа отметила, что во всемирной истории отсутствуют прецеденты, когда страны продолжали дипломатические сношения во время вооруженного конфликта.

Также Ирина Констанкевич подчеркнула, что, согласно социологическим опросам, большинство граждан Украины поддерживают разрыв дипотношений с РФ. Однако действующая власть прибегает к полумерам, признавая Россию агрессором на словах и продолжая активную торговлю на практике.

«Патриотическая позиция требует от нас категоричности и последовательности. Поэтому мы выступаем против торговли с агрессором и присутствия российского финансового капитала в Украине», – добавила нардеп.

По ее мнению, законопроект о реинтеграции Донбасса должен также официально определять дату начала вооруженной агрессии против Украины и предусматривать механизмы возвращения Крыма наравне с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.