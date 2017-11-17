У Запоріжжі жартують над туристичним логотипом міста

Містяни в соцсетях жартують над туристичним символом Запоріжжя, який вчора презентували під час туристичного бізнес-форуму за участі представників цієї галузі: туроператорів, рестораторів, чиновників тощо (до речі, на це дійство із міськбюджету відчекрижили понад 400 тисяч гривень).

«Вчорашній туристичний символ просто-таки ввів мене в ступор. Ну, підвисла я хвилин на 15, серйозно замислившись. Звісно, шукала проблему в собі, типу, що я не розумію, я відстала від життя, дизайну, естетики і всяке таке.

Коли зустріла обговорення, серед іншого було, що, якщо дивитися подовше, то, окрім кольорової ізоленти, побачиш ще й чоловічий статевий орган. Вчора мене це обурило, типу, ну, дурні, уже й до такого дійшли.

Але сьогодні зранку мені знову попався в стрічці цей логотип. І о, чудо, я таки його побачила — член — навіть два. Причому один — на п’яту, а другий на 11-ту. Фух, думаю, все буде чудово з туризмом в Запоріжжі. Гармонія, чьо», — написала на сторінки у соцсеті одна іронічна пані.