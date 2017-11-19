Заграница нам поможет? Не верь, не бойся, не проси…

И опять о загранице… От которой, к сожалению, дела в Запорожье зависят больше, чем от объединённых усилий господ Буряка и Брыля. Ведь экспорт того, что нас кормит, целиком зависит от цен на Лондонской бирже металлов, от американских санкций (по металлу мы сегодня для США единое целое с Россией), от китайского протекционизма. А ведь ещё есть евреи и арабы, которые в любой момент могут перекрыть войной Суэцкий канал. Есть и Турция, где очередной военный переворот угрожает уже блокадой зоны Черноморских проливов.

К вопросу о сумасшествии в США и окрестностях

Случись такое и всё — сливай воду… Правда, пока арабы мочат друг друга лишь в Сирии и начинают мочить, опять же друг друга, на юге аравийского полуострова.

Тем временем, в Москве умер юморист Михаил Задорнов. О таких покойниках ничего, кроме того, что Задорнова в иные годы было слишком много на т.н. украинском TV. И он честно отблагодарил за это т.н. украинских олигархов — владельцев каналов. Тем, что презирал Украину и украинцев точно так же, как они. Только олигархи свои устремления стараются не афишировать — они просто втихую финансируют всю тут мерзость, которая активно уничтожает Украину. На порученном, так сказать, участке… Задорнов же нас открыто презирал — и не более того.

Кроме того, он ещё не очень жаловал американцев. И последний месяц настоящего психоза вокруг темы сексуальных домогательств в Америке показал, что умерший сатирик был где-то прав. Американцы и вправду тупые…

Объясним ситуацию. У Трампа дела пошли настолько плохо, что с РЕЗИДЕНТОМ Путиным он без соглядатаев переговорил только по пути к пункту фотографирования на саммите АТЭС во Вьетнаме. Т.е. даже официальной встречи не смог себе позволить… Кстати, если Трамп сегодня и избежит импичмента за шашни с Путиным, то на выборах в Конгресс следующего года республиканцы рискуют потерпеть из-за него сокрушительное поражение.

Надо что-то делать. На помощь, как всегда, пришло ФСБ России. Его агентура выбрала несколько жертв из числа влиятельных людей, жертвовавших большие деньги на кампанию демократов. Сработало с таким себе Ванштейном — кинопродюсером, который обеспечил, наверное, десятки, если не сотню «Оскаров» в различных номинациях. Короче, «Властелин колец», «Король говорит», «Криминальное чтиво», «Рембо IV» и т.д. — это всё Ванштейн.

Люди, интересующиеся кино, наслышаны, что со времён становления Голливуда все «звёзды» проходили через постель продюсеров. Это аксиома и в США, и даже в Украине. Посмотрите биографии некоторых наших поп-див, и сразу убедитесь в сказанном. И тут вдруг родина бесстыдства в культуре вдруг вспомнила, какая она целомудренная. И Ванштейна практически уничтожили.

А дальше пошло-поехало! В домогательствах успели обвинить даже певицу Марайю Керри, а какого-то министра из правительства Уэльса вообще довели до самоубийства. Известная московская журналистка Юлия Латынина отреагировала на весь этот дурдом заголовком: «Секс-инквизиция. Юлия Латынина: нынешние процессы о харассменте полностью нарушают презумпцию невиновности. Мужчина стал заложником женщины».

Харассмент — это сексуальное домогательство в законодательстве США.

Да, в этом плане припутали и дважды оскароносца, актёра Кевина Спейси. Мол, тоже домогался. Тот сознался, что гей… И тут внимание! В Украине особо подлые люди под названием «общественные активисты, живущие общественной активностью», раз в год делают стране гадость. Т.е. под конвоем «ментов» они проходят под путинскими телекамерами, за путинские деньги и под путинскими лозунгами типа в защиту самых униженных и оскорбленных в Украине — геев, лесбиянок и прочих.

Так вот, сознавшийся 58-летний гей Спейси не просто предан в США обструкции, но, к примеру, в уже снятом фильме «Все деньги мира» (путинского дружбана Ридли Скотта) все сцены с его участием из фильма убраны.

Ну! И где марши в защиту «поруганного» Спейси?

Почему поляки наглеют?

Тем временем, к нам подоспела беда и с другой стороны. Официальная Варшава пошла во фронтальную атаку против Украины. Пока по вопросу трактовки исторических событий. В польской версии последних: 1) украинцы всегда виноваты; 2) если украинцы не виноваты, то смотри пункт первый.

Об этом уже приходилось говорить, но отметим ещё раз: благодаря мудрому руководству господ Порошенко, Гройсмана и прочих, Украина как государство не то, что приблизилась к краю пропасти, но уже над этой пропастью зависла. В Варшаве это прочувствовали и пытаются застолбить кусок украинской территории после нашего развала. Тем более, что Путин за это очень щедро платит.

Вообще-то поляки в последнее время воюют со всеми в Европе. Заголовки типа «Большие распри в ЕС: почему Польша конфликтует с Францией и Германией», появляются всё чаще. Дошло до того, что из Польши даже французам напомнили, кто их научил вилку в руках держать. В ответ в ЕС считают польское руководство едва ли не фашистами.

Предлагаем запись в Facebook известного запорожского тележурналиста Владимира Миклашевского:

«Англійська The Independent про марш незалежності у Варшаві до 99 річниці відновлення незалежності Польщі: «Найбільший фашистський марш в Європі»… А тим часом голова PiS (правящей в Польше партии. — Авт.) Ярослав Качинський на урочистостях у Кракові наголосив, що вдалося відбудувати та розширити польську національну свідомість».

Но в итоге вся киевская политическая и дипломатическая знать, почти в один голос запела: не трогайте Польшу ИЗ-ЗА КАКОЙ-ТО ЧЕПУХИ, типа общей непростой истории. Ведь поляки — наши главные адвокаты в Европе!

Такое уже было. Типа вы только молчите… Минимум лет 15, едва ли не после каждой публикации, разного рода «верные ленинцы» проедали мозги автору этих строк. Да как ты смеешь сомневаться в дружественной России? Да, дружит она с нами через колено и с хрустом костей, а ты как хотел — из-за «мови» и людоедских цен за газ с «великим Путиным» ругаться? Да мы без России и дня не проживём!

Вот так тихим сапом мы и прикатили к Крыму с Донбассом. Шаг за шагом…

Они готовы к последнему рывку?

К слову сказать, не все в Киеве живут под лозунгом «Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша». Есть думающие люди, пытающиеся разобраться в ситуации. Вот хорошая статья Валерия Майданюка на ресурсе «Вголос» под красноречивым заголовком: «Чехословацький сценарій» для України».

«Навіть не дивно, що Україну зробили хлопчиком для биття на міжнародній арені, адже наша держава за останні роки всіляко цей статус підтверджує. Крим Україна залишила без єдиного пострілу, спасувавши перед «зеленими чоловічками» без розпізнавальних знаків. Найбільші міста Донбасу разом з антрацитовими шахтами Київ втратив й залишив сепаратистам. Навіть після активної фази бойових дій, Україна втратила Дебальцеве й донецький аеропорт. Українці демонструють своїм сусідам, що відправивши кілька банд на українську територію, можна легко відібрати яку заманеться частину цієї країни, особливо за умов неоднорідного етнічного чи мовного складу населення. То чому б не взяти те, що давно в минулому було твоє, а тепер погано лежить?

А коли поляки й угорці заявили, що їм не подобається український закон про освіту, міністр освіти України поїхала до «європейських партнерів» шукати консенсусу й компромісу… Нас обізвали й плюнули в обличчя, а наша влада обіцяє знайти в цьому питанні компроміс. Україну намагаються зробити новою Чехословаччиною зразка 1938 року, звинувативши її у «порушення прав національних меншин» та розірвавши на шматки за допомогою міжнародних угод та рішень судів». (9.11.2017 г.).

Впрочем, тут если вспоминать Чехословакию, то лишь в том плане, что дабы «умиротворить» Гитлера, Англия и Франция просто тупо слили ему чехов и словаков по Мюнхенском сговору. Свой кусок территории соседа получила и Польша, которую через год вместе с тем же Гитлером разделил уже Сталин.

Впрочем, у нас есть и своя история, когда фактически вместе с большевистской Россией против армии УНР в 1919 году наступала и Польша. Да и Румыния, воспользовавшись ситуацией, отняла в украинцев такие нужные эшелоны с боеприпасами и медикаментами…

И пока сегодня в Киеве лишь поют «баю-баюшки-баю», получается, что очень немногого не хватает для повторения сценариев 1919 или 1938 года. Просто кто-то должен дать отмашку. Кто? Да США и ЕС!

О том, какие у нас союзники — канцлер Германии Анхела Маркель и президент Франции (тут неважна фамилия Олланд или Макрон), мы уже не раз писали. Как и о странной реакции на ситуацию в Украине посольства США. И вот очередная «картина маслом». Известный журналист и народный депутат Егор Соболев был вынужден в сердцах написать в Facebook:

«У посольствах західних держав зараз поширюється думка: «Був Єгор перспективним реформатором, а тепер зв’язався з поганими хлопцями і дестабілізує державу в наметах під парламентом».

Як донести шанованим представникам США та країн ЄС, що якщо ми не натиснемо зараз не сотнями, а тисячами, а ще краще — десятками тисяч громадян, не буде не лише ніякого Антикорупційного суду?! Дуже швидко будуть поставлені у стійло Антикорупційне бюро та Антикорупційна прокуратура. І декларації статків посадовців миттєво зникнуть із загального доступу, не говорячи вже про відповідальність за розкрите в них. Контрреволюція почалася одразу після перемоги Євромайдану і успішно триває»…

Эх, Егор! Да представители США и ЕС лучше Вас знают, что контрреволюция успешно началась и продолжается. Ибо всё их — представителей — устраивает. Петр Алексеевич, которого подтолкнули, в том числе и МихоМайданом, становится сговорчивее и сдаёт интересы Украины ещё энергичнее. И не только Путину… Тут до отъёма у украинцев земли остаётся месяц с небольшим, а Вы, Егор, с «плохими парнями» можете всю малину испортить.

Поэтому теперь понятно, почему Саакашвили на Западе уже почти «нерукопожат», да и на любые безобразия у нас, за которые Януковича сразу бы закатали в асфальт, США и ЕС сейчас смотрят, не проронив ни слова.

Тут стоит почитать Александра Кочеткова в Politeka. Касаясь уже забытых в Украине Paradise Papers («Документов из райских островов«), всплывших лишь неделю назад, известный политолог пишет:

«Ничего удивительного. На самом деле, перед Петром Алексеевичем никогда не стояла дилемма выбора между собственным бизнесом и Отечеством. Ни в 2004, ни в 2014 году. Весь его в путь в политике — это потакание жадности, тщеславию, мстительности. Со служением — идее, стране, обществу — не сложилось исходно. Разве что со служением человеку, которого именуют Петр Порошенко…

Поэтому в очередной раз всплывшие президентские офшорные дела — это не попытка укрыться от украинских налогов. Вернее, не только это… Нет, в первую очередь, это продуманный, выверенный план защиты своего богатства от всевозможных рисков. От украинцев — в случае жёсткого отстранения от власти. От американцев с европейцами — если не удастся пропетлять с «минском» и прочими невыполнимыми обязательствами. От Ротшильдов, если они вдруг покусятся на «Рошен» и не захотят возвращать его из слепого траста.

Да-да-да. Порошенко опасается кидка даже богатейших людей планеты, и поэтому передал в слепой траст не 100% кондитерского бизнеса, а только 85% — чтобы в случае чего была юридическая зацепка»… (10.11.2017 г.)

Кстати, вы заметили насколько гениален наш Президент? Правда, его бы энергию да на мирные цели, т.е. в интересах Украины. И тогда МВФ уже давно бы забыло к нам дорогу со своими требованиями. И поляки бы не наседали вместе с венграми и румынами. Да и Путин не раздумывал бы, как с меньшими потерями уйти с разорённой им Украины, а немедля — без задержек – унёс бы отсюда ноги.

А пока у Петра Алексеевича и голова, и руки другим заняты. Поэтому к общим угрозам, которые идут к нам из-за ближней и дальней границы, добавляется ещё и чисто украинская специфика: страна расхрыстана — неизвестно в чём душа держится, поэтому с обречённостью ждём-с высокого решения. То ли образца 1919-го, то ли 1938 года…

Леонид Романовичев