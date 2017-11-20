В Запорожье едет Pianoбой

Для запорожцев в филармонии сыграет Дмитрий Шуров — Pianoбой. Как рассказали «Верже» организаторы, это эксклюзивная акустическая программа с лучшими работами исполнителя.

Знаменитый проект Дмитрия Шурова Pianoбой выступит с большим концертом и эксклюзивной программой в Запорожье 30 ноября в 19.00 в концертном зале им. Глинки.

PIANOБОЙ — пример современной украинской музыки мирового уровня. На его концерты приходят как школьницы с рюкзачками, так и их родители. Это не арт-хаус и не « элитарное искусство» — это настоящая поп-музыка в том виде, как ее понимают в Лондоне и Нью—Йорке : масс—культ для публики, отягощенной интеллектом, любящей веселье рок-фестивалей и тесный эмоциональный контакт камерных концертов. Одним словом, индикатор вкуса, «попса здорового

человека».

Отметим, что Дмитрий Шуров уже пел для запорожцев и здесь его ждёт большая и дружная компания поклонников. В прошлом году концерт Pianoбой проходил в камерном зале Краеведческого музея. Он имел сногсшибательный успех: артист, как всегда, подарил поклонникам не только восхитительную музыку, но эмоции живого общения. Зрители встретили Шурова тепло и радушно, активно включаясь в интерактив.

Многие уходили со слезами восторга, и это не шутка:)