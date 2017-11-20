Гандболисты «Мотора» из Запорожья победили португальцев и вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Матч «Мотора» со «Спортингом» начинался уже после окончания другой субботней встречи в группе D, в которой турецкий «Бешикташ» дома нанес поражение македонскому «Металлургу» 32:29.

Таким образом было выполнено первое условие досрочного выхода «МОТОРа» из группы. Обязательным условие номер два было победа самих запорожцев над гостями из далекого Лиссабона. То, насколько это сложное задание, показали события первого тайма. «Спортинг» играл очень быстро, весьма эффективно реализовывал свои моменты в атаке, а в обороне получал необходимую поддержку от вратаря Алеши Кудича. Гости вели 10:7 и 12:9, но к перерыву «Мотор» сократил свое отставание до минимума 14:15.

Ключевым моментом в игре стало начало второй половины, когда запорожцы прочно завладели инициативой: значительно добавили в надежности обороны и побежали в быстрые переходы. За 12 минут хозеява сумели забить 9 раз при 4-х пропущенных. «Мотор» повел 23:19 и до конца матча уже ни разу не подпустил соперников ближе чем на два мяча.

Финальная сирена прозвучала при счете 32:29 в пользу нашей команды.

В двух последних турах наша команда сыграет на выезде против «Металлурга» (25 ноября) и дома против «Монпелье» (3 декабря).