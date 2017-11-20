Жуткая авария с военными в Запорожской области (ФОТО/ВИДЕО)

В сети появилось видео запорожской трагедии с автомобилем, в котором передвигались военные.

Напомним, что вчера в Запорожье произошла масштабная авария на ул. Димитрова, на въезде в Симферопольское шоссе. Здесь из-за поломки перевернулся КрАЗ, который выбросило на обочину. Как сообщалось, у авто на ходу оторвался кардан.

В результате погиб водитель авто — сержант воинской части, пострадал также ещё один пассажир — офицер, которого удалось вовремя госпитализировать и спасти.

На месте аварии работала полиция, ГСЧС и «Кобра». Спецслужбы помогали, с помощью техники, достать тело погибшего водителя.