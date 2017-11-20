Запорожский баянист исполнил классическую «балладу» (ВИДЕО)

Запорожский баянист Сергей Шамрай и его прелестная напарница-бандуристка Татьяна Мазур, вместе составляющие колоритный музыкальный дуэт B&B project, записали композицию «Времена года» венецианского композитора Антонио Вивальди.

B&B project — украинские музыканты, пропагандирующие национальные инструменты — баян и бандура. На YouTube эта музыкальная группа собрала около 3 миллионов просмотров. Эксперименты с музыкой, современный стиль, качество исполнения является основным направлением музыкантов.