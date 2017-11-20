Запорожцам рассказали, как избавиться от комплексов перед психологом

Бывают такие жизненные обстоятельства, когда процесс поиска решения нужно оптимизировать, когда сам человек зашел в тупик, ему не хватает ресурсов и знаний. И даже обладая весомым багажом знаний, не может определиться, как их лучше применить в конкретном случае.

Сегодня помощь психолога довольно распространена и эффективна. Для запорожцев же она доступна физически и финансово. Благотворительный фонд «Улыбка ребёнка» в рамках проекта «Я доверяю психологу» приглашает горожан на бесплатные консультации у профессиональных психологов.

О том, как, когда и зачем нужна помощь психолога, рассказал сам сотрудник фонда, ломая давно приевшиеся стереотипы о рамках обращения к психологу.

— Если у человека нет психиатрических заболеваний, то психолог, конечно, поможет любому человеку с его проблемой, но только в том случае, если человек сам этого хочет. Если пришёл на консультацию и он морально готов к изменениям, то всё получится. Бывает такое, что человек обращается для того, чтобы просто поговорить, провести время, поделиться своими эмоциями, однако, и в этом случае мы не отказываемся от общения и даём человеку то, что он хочет – хорошего собеседника. Но здесь психолог сразу видит, что работать не с чем и знает, что человек не придёт на повторную встречу, — говорит психолог благотворительного фонда «Улыбка ребёнка» Юрий Дерновой.

Преимущества работы с психологом таковы, что он, обладая специальными знаниями, увидит ситуацию глубже, проведет диагностику и определит, что мешает человеку иметь то, к чему он стремится. Он поможет найти способ устранения негативных процессов внутри человека и в его внешнем мире. Ведь стоит помнить, что проблемы в жизни не возникают на пустом месте.

Личное общение на приеме у психолога обычно состоит из двух компонентов: обсуждение, анализ, диагностика и применение психокоррекционных подходов.

— К нам часто обращаются люди с детьми, когда есть проблемы. Мы работаем с родителями, а потом занимаемся психокоррекцией с ребёнком. Изучив проблему, понимаем процесс, объем работы и делаем всё, что от нас зависит. Как правило, пяти встреч хватает, но бывает и больше. Однако, когда мы видим, что это не наш профиль, мы рекомендуем других специалистов. А в целом люди обращаются с разными проблемами, и мы всем стараемся помочь, — отмечает психолог.

К психологам фонда «Улыбка ребенка» часто обращаются временно перемещённые люди. По словам сотрудника фонда, на сегодняшний день, эта категория клиентов составляет 70%.

Некоторых людей по сей день пугает само слово «психолог», потому, даже имея багаж открытых вопросов к такому специалисту, человек не решается прийти на встречу. Здесь включается весь мир внутренних комплексов и боязнь стигматизации. Специалисты убеждают: бояться психологов – вчерашний день. Психолог – такой же человек, как мы, при том, что немножко больше знает об анатомии, сознании, тонких связях, паттернах и прочем, неведомом нам.

— Наш проект «Я доверяю психологу» направлен как раз на то, чтобы донести людям, что психолога бояться не нужно. Психологи – это те специалисты, к которым обращаться не стыдно. А боязнь психологов в нашем обществе – это непросвещённость, которая подогревается стереотипами. Некоторые люди самих-то психологов не боятся, но при этом опасаються вскрывать свои старые раны, дескать, «ну я уже, как-то научился жить с этой проблемой – так зачем её копать». Бывает так, что друзьям доверяют больше, чем психологу. И это понятно, потому что друг – ближе. Человек пойдёт, выскажется другу, получит некоторое временное облегчение, а потом вернётся к своей проблеме. Здесь речь не идёт об изменениях и решении проблемы, тогда, как обращение к психологу предполагает всё-таки некоторую работу над собой. А мы далеко не всегда готовы меняться и работать ради этого. Так что к психологу нужно идти, когда вы уже точно знаете, что вам надоело страдать от своей проблемы, и Вы готовы меняться, — говорит Юрий Дерновой.

Все эти «запутанные истории» могут беспокоить каждого, но мы не знаем, как с этим работать, как исправить положение и добиться результата, а психолог – знает. Так что не бойтесь обращаться к специалисту. Это не стыдно. Гигиена сознания, так же важна, как и гигиена тела. Мы же не стыдимся принимать душ или чистить зубы…

Отметим, что три профессиональных психолога работают в благотворительном фонде «Улыбка ребёнка» по адресу ул. Независимой Украины, 72 ежедневно (кроме выходных) – с 9.00 до 17.00.

Записаться на приём можно, предварительно, позвонив: (050) 321-15-25; (050) 321 14 77; (050) 321 15 13.

Проект «Я доверяю психологу» реализуется и финансируется в рамках международного проекта «Преодолеем последствия войны вместе», который реализуется DRA совместно с ГО «Країна вільних людей» и другими партнёрами при финансовой поддержке МИД Германии.

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