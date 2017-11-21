В Мелитополе водитель БМВ сбил девушку (ВИДЕО)

Подростка, которую сбил водитель БМВ на «зебре» в центре Мелитополя, находится в реанимации — врачи борются за жизнь 16-летней девушки.

Сегодня, 21 ноября, на пр. Хмельницкого произошла авария. По свидетельству очевидцев, один автомобиль за рулем которого была женщина, пропустил пешехода.

Следовавшая за ним иномарка, буквально снесла девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Удар был такой силы, что потерпевшую отбросило на несколько метров.

Напомним, вечером 29 октября на проспекте 50-летия Победы в Мелитополе на пешеходном переходе в районе кафе “Мама миа” авто сбило девушку. Пострадавшую в ДТП с многочисленными травмами доставили в горбольницу. Ее состояние было крайне тяжелое: диагностированы множественные переломы бедра, таза и голени, ушиб мозга и разрыв диафрагмы.

Водителя «Жигули», сбившего девушку и сбежавшего с места аварии, разыскали быстро. 35-летний житель Приазовского района в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения…

К сожалению, врачи были бессильны — 6 ноября пострадавшая скончалась в больнице.