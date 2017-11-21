Мелитополь присоединился к празднованию Революции Достоинства

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечается День достоинства и свободы. Мелитопольцы присоединились к празднованию.

Как пишет сайт 0619, на площади Победы, возле памятника Тарасу Шевченко, собралась патриотическая молодежь Мелитополя, мэр города Сергей Минько, секретарь горсовета Максим Бельчев, заместитель городского головы Светлана Бойко, начальник отдела культуры Михаил Семикин, которые возложили к памятнику Шевченко цветы.

Участники акции отдали дань памяти гражданскому подвигу участников Оранжевой революции и Революции Достоинства, которые выходили на Майдан ради утверждения демократических ценностей, идеалов свободы, справедливости и европейского пути развития Украины.