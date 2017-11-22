На оккупированном Донбассе боевики продолжают нести потери

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, на прошлой неделе во время ротации одного из подразделений «армии ДНР» на заминированном участке подорвался грузовик с боевиками.

В результате взрыва автомобиль не подлежит восстановлению, а раненых террористов пришлось выгружать у медучреждения.

Кроме того, боевики инженерно-саперного подразделения одной из «бригад» группировки «ЛНР» подорвались на мине, которую сами же установили. Вследствие взрыва один боец скончался, еще один отделался ранениями.

Напомним, ранее разведгруппа так называемого «2-го Армейского корпуса», а попросту бандформирования «Луганской народной республики» подорвалась на собственном минном поле. В результате «командир» разведгруппы превратился в «груз 200», а четверо боевиков были ранены осколками.