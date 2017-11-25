Куклы в лимузинах: в Запорожье стартовала выставка эксклюзивных человечков

Лисички в пожарной машине, вальяжная дама в кабриолете, экстрасенс «тетя Соня» со своим рыжим котом и магическим шаром — все это, и не только, можно увидеть на выставке авторских кукол «Перекрестки» в музее ретро-техники «Фаэтон». Выставка стартовала вчера, 24 ноября, и продлится до 3 декабря.

В экспозиции принимают участие 10 мастериц из Запорожья, Бердянска, Киева, Харькова, Северодонецка.

Маргарита Бовт привезла свои работы из Киева. На выставке она представила игривых и забавных котов. Каждый из них неповторим, здесь есть и кот-фарсовщик, и кот на велосипеде, кот в ожидание отопительного сезона:

— Я фанат всего старинного, тем более ретро автомобилей. Аксессуары для своих четырехпалых — авто, велосипеды, я также выдерживаю в ретро стиле. Поскольку, мне очень близка эта тема, решила принять участие в этой экспозиции. Мне кажется, мои работы в этой среде смотрятся очень гармонично, — говорит Маргарита. — На выставку привезла всего пять работ, только потому, что есть нюанса с транспортировкой.

Организаторы решили не ограничивать мастериц одной тематикой, поэтому, никаких особых требований к участникам не было. Посетители выставки смогут прикоснуться к многогранному миру творческих людей и миру машин, переживших не одну эпоху.

— Идею этой выставки «вынашивали» почти полгода. А зародилась она, когда мы проводили экспозицию кукол в ДК «Орбита» — рассказывает организатор выставки Вера Бочарь. — Тогда мы заметили, что после нашей экспозиции некоторые посетители отправлялись в музеи, лично знаю несколько таких компаний. И мы подумали, а почему бы не объединить мир огромных «железных коней» и хрупких, нежных наших куколок. Отсюда, собственно и название «Перекрестки». Два параллельных мира, машины и куклы, объединились в единую экспозицию. Кукол мы разместили прямо в эксклюзивных авто.

Организатор экспозиции признается, что изначально выставку хотели сделать тематической. Но все в одном стиле выдержать сложно. Поэтому, решили интерексно обыграть это сочетание. Так, лисичек посадили в пожарную машину, сонных совят в кузов самосвала, пару жирафов в уникальном ретро-авто. А вот лягушка, панда, медведи и куколки удобно разместились в уникальной коляске 40-х годов XX века.

Эта выставка будет интересна абсолютно всем. И уж точно никого не оставит равнодушным.

— В детстве у всех были свои любимые игрушки — у мальчишек — машинки, у девочек — куклы. Так вот, эта выставка объединяет эти две параллели, — подытожил директор музея техники и ретро-машин «Фаэтон» Дмитрий Позняк.

Во время открытия экспозиции все участникам-мастерам вручили дипломы, на память об участие в выставке «Перекрестки»

Выставка работает с 9:00 до 17:00. Вход в музей — 50 грн.

Яна Петрова, фото автора