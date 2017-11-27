Запорожцам трудно позволить себе самый скромный набор продуктов

Существует расхожее мнение, что все правительственные нормы и цифры берутся с потолка. Мы решили проверить, так ли это, и воспользовались графикой, опубликованной газетой «Сегодня». Из нее следует, что в Кабмине уверенны: в Украине каждый работающий, безработный, а равно ребенок и пенсионер, берет в пресловутой «тумбочке» минимум 3248 грн. Чего, как вы понимаете, нет, и не скоро будет даже для одинокого работающего человека, потому что указанную сумму просто некому положить в «тумбочку»

Впрочем, это не остановило чиновников, и они пересмотрели «стоимость потребительской корзины – минимального набора для жизни трудоспособного украинца — по различным видам расходов». Только грустную улыбку вызывает стоимость одежды и обуви на человека в сумме 1836 грн. в год. Ведь приличная обувь (которая не развалится после первой носки) стоит сегодня от 900 грн.

Но вернемся к продовольствию. В 1990 году был издан приказ Министра обороны СССР №445 «Нормы суточного довольствия военнослужащих Советской Армии». Что касается солдата, сержанта, прапорщика Сухопутных войск, то норма для них была минимальной, к ней мы сегодня и привяжемся. Ибо пограничники, моряки, состав караула и боевых частей питался побогаче. И вот мы подсчитали, сколько бы сегодня стоило прокормить советского солдата (без некоторых мелочей) по ценам запорожских рынков.

Заметим и такое: получив и оплатив отмеченную норму довольствия, нужно, естественно, сразу забыть о некоторых «мелочах»: кофе, колбасах, мясных и рыбных деликатесах, твороге, сметане, йогуртах, кефире, сырах, пирожных, тортах, конфетах, печенье, оливках, оливковом масле и т.д. Как вы также поняли, и думать не стоит о пиве, спиртных напитках, квасе и даже минералке. Единственное, что здесь можно добавить в качестве позитива, что за 144 грн., потраченных на сухофрукты сегодня есть возможность купить 10 кг яблок или меньшее количество других фруктов.

Кроме того, указанное в норме количество хлеба тоже не все съедают, поэтому за его счёт можно приобрести муку, яйца, жиры и испечь пироги, блины, а также приготовить вареники или пельмени самостоятельно.

Впрочем, общий вывод из наших исследований довольно печальный: даже при явно завышенных правительственной «потребительской корзиной» расходах на продовольствие (таких денег сегодня на одного человека нет у большинства семей), получается, что «хлеб да каша — пища наша». Этот слоган, напомним, касался беднейших слоёв населения Российской Империи, и то, наверное, времён крепостного права.

Светлана Третьяк