Запорожье: и снова об очаге культуры и… репрессий

В прошлом номере газета «Верже» коротко сообщала о пресс-конференции, которую вынуждены были провести работники Запорожского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени В. Магара. Вынуждены, ибо жизни нету — почти в буквальном смысле этого слова

Отдельно хотелось бы поделиться некоторыми подробностями общения режиссеров и артистов с журналистами, а главное — полученными от этого всего впечатлениями. В частности, стоило кому-то из спикеров пресс-конференции начать рассказ о том, какая беда привела его в зал «Вести-информ», как тут же громкий «художественный шепот» просто мешал журналистам работать. Увещевания и даже возмущения в адрес дамы, создававшей крайне неприятный звуковой фон, никак на ситуацию не влияли. Женщина, как можно было понять, возглавляла человек пятнадцать, в основном, безмолвных подданных из «группы поддержки» директора театра Владимира Панькина.

На одно из очередных замечаний дама громко ответила: «Я, между прочим, заслуженный работник культуры».

И сразу стало как-то жалко эту самую культуру…

Дошло до того, что известная запорожская журналистка, пишущая на темы театра и эстрады, общавшаяся едва ли не со всеми приезжими в Запорожье «звездами» — Елена Гранишевская — не выдержала:

«Я обращаюсь к работникам театра. Подобная ситуация уже случалась в областной филармонии, которую в то время возглавлял… В. Панькин. Но коллектив филармонии нашел в себе силы выступить с обращением к руководству области. Почему вы молчите? Почему молчат народные артисты — вам-то что терять? Слава, талант, авторитет — кто его у вас отнимет?».

Ничего не ответили безмолвные подданные…

А когда режиссеры Виктор Попов и Денис Астафьев, актер Максим Игнатьев рассказывали о каких-то просто недостойных со стороны руководства придирках, о фактически придуманных взысканиях, небольшой зал пресс-центра буквально закипел: «Да это настоящие «Десять негритят» Агаты Кристи! Когда одного за другим неугодных, тех, кто посмел выступить против беззакония при назначении директора театра, из этого очага культуры буквально выдавливают».

Очень эмоциональным было выступление заведующей литературно-драматургической частью театра Натальи Игнатьевой. К ней придраться не смогли. Ее увольняют по сокращению штатов… С соответствующим уведомлением она уже ознакомлена 1 ноября. Кстати, в этом плане Запорожский театр им. Магара станет уникальным среди всех областных и больших театров Украины. Только в нем не будет должности завлита.

И тут уже вопрос не по лишению работы режиссеров, актеров и завлита. М. Игнатьев — актер высшей категории. А если учесть, что довольно большой — в две сотни человек — коллектив театра именно ему доверил руководство профсоюзной организацией, то после увольнения он вряд ли пропадет. Д. Астафьев уже ставит два спектакля в Днепровском ТЮЗе. Хоть завтра будет принят на работу, но в другом городе, Виктор Попов.

Что касается Н. Игнатьевой, то она не просто добросовестно выполняет свои прямые служебные обязанности, но и является автором шести пьес и адаптаций, которые сегодня идут на сцене театра им. Магара. А если работать придется в совсем другой — доброжелательной обстановке, то таких драматургических произведений, но уже для других театров будет значительно больше…

Но уйдут эти люди — и с чем и кем останется запорожский театр? Перефразируя легендарного Константина Станиславского — только «с вешалкой»?

Впрочем, руководство заведения и творчество, похоже, вещи не совместимые. Веники, режиссеры и актеры выстроены в одну шеренгу и должны стоять смирно, ничем не отвлекаясь. И не якшаться со всякими умниками. Председатель Запорожского театрального общества (ЗТО) Надежда Петренко показала присутствующим письмо г-на Панькина в Молодежный театр с предложением прислать на украинско-немецкий театральный фестиваль с совместной читкой пьесы трех человек. Но чтобы ни в коем случае они не были членами ЗТО…

Адвокат Александр Щедрин обратил внимание присутствующих на то, что начиная с 21 июня 2017 г. Запорожский облсовет игнорирует решения суда. Именно в этот день Днепропетровский апелляционный административный суд оставил в силе решение Запорожского окружного административного суда от 19.04.2017 г. Напомним его:

“Визнати протиправним і скасувати розпорядження заступника голови Запорізької обласної ради про затвердження персонального складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу «Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені В.Г. Магара» Запорізької обласної ради» №14-к від 12.01.2017”.

Согласно требований закона, решений пленума Высшего админсуда Украины такой вердикт суда делает все последующие действия упомянутой комиссии и, соответственно, облсовета, касательно ее решений — незаконными.

Но “Запорожская область свободна от Конституции и законов Украины?”, — последовал вопрос из зала. «В этой части, наверное, да», — подтвердил адвокат, и пообещал новые иски, а также требование к Государственной исполнительной службе обеспечить реализацию судебного решения.

И тут зал пресс-центра «Вести-информ» снова взорвался: да все эти репрессии в театре возможны не только из-за попустительства областных властей, а по причине их полной поддержки со стороны власть предержащих. К такому общему выводу пришли присутствовавшие на пресс-конференции журналисты.

Последние же слова, прозвучавшие в зале: «Культпросвет убивает искусство», — касались того, что г-н Панькин стал руководителем театра лишь по причине прямого нарушения властями области закона. Который требует назначения не директора, а директора-художественного руководителя. Т.е. по квалификационным требованиям — человека с высшим театральным образованием (что сделано, кстати, везде, кроме Запорожья). Г-н же Панькин по диплому — руководитель самодеятельного хора. К театральной деятельности отношения не имеющий.

Но вот по учебнику «Культура на деревне» (пардон, «в Запорожье»), именно он сегодня строит режиссеров и актеров. К большому удовольствию назначившего его начальства…

Михаил Сиволап