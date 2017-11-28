Запорожский завод «Преобразователь» обыскивает СБУ

Ранним утром 28 ноября сотрудники запорожского управления службы безопасности Украины пришли с обыском на ПАО «Завод Преобразователь», — пишет «The Baskerville» со ссылкой на очевидцев.

Обыск проводят в рамках уголовного производства по статье 111 УК Украины – государственная измена.

Напомним, в декабре 2016 года запорожское управление СБУ начало досудебное расследование по факту поставки товаров военного назначения в РФ. Как сообщалось ранее, в 2015 году сотрудники «Преобразователя» поставляли товары военного назначения одной из компаний страны-агрессора.

Стоит отметить, что более 95% объёма валовой реализации украинского завода уходит на экспорт. По данным финансовой отчетности заказчиками продукции стратегического для города предприятия являются российские военно-промышленные заводы. По мнению следствия, продукция «Преобразователя» способствует боеспособности российской армии, так как использовалась для оснащения армии и военно-морских сил РФ, в том числе зарядных устройств для подводных лодок.