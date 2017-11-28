Запорожским дворам угрожает опасность из-за решений ОСМД (ФОТО)

Запорожские дворы совсем скоро могут облысеть из-за дикой системы прав и полномочий ОСМД. Всё чаще и чаще по городу сносят под корень, хоть и старые, но не трухлявые деревья. В частности, такая беда происходит в жилых дворах.

Очередной случай замечен сегодня. Прямо сейчас идёт полное уничтожение «лёгких двора» в нелёгком районе — на Павло-Кичкасе во дворе на пересечении улиц Лизы Чайкиной, 41 и Запорожстроевкой, 2. Там подрядная организация вот уже пару дней выпиливает до пеньков серебристые тополя (те которые не «пушатся» весной, но являются наилучшими фильтрами в поглощении углекислого газа и отдаче кислорода). Всего во дворе более десятка тополей, половина из которых уже истреблена.

На вопрос журналистов, «кто разрешил и по какому праву» сотрудники подрядной организации ответили, что председатель ОСМД имеет разрешение на снос всех тополей.

— Под снос пойдут все помеченные деревья в этом дворе. А это все тополя. Мы наняты и работаем по разрешительным документам, — говорят «древорубы». А это значит, что уже через пару дней двор по ул. Лизы Чайкиной, 41 совершенно облысеет. Это значит, что летом люди будут задыхаться от отсутствия кислорода, детям негде будет поиграть в тени.

Мы пошли дальше, обратившись с вопросом в райадминистрацию. В управлении ЖКХ журналистам «Верже» пошли навстречу, отправив сотрудника для контрольной проверки документов. Сотрудник проверил — документы верны, разрешение работает. То есть, комиссия запорожских экологов городского совета, — а именно она проверяет деревья перед выдачей такого разрешения, — дала добро на снос всех здоровых (хоть и немолодых) деревьев двора.

(ствол тополя в срезе: очевидно, дерево умирать не собиралось)

Комиссия не настояла на том, чтобы были спилены старые ветки, представляющие опасность для жителей близлежащих домов, а деревья оставлены для отращивания новых веточек весной и продуцирования кислорода. Комиссия сказала: «пилить нещадно».

Более того, в городском совете нам рассказали о том, что, таки, да — ОСМД имеет право делать всё что угодно со своей придомовой территорией с разрешения горсовета. Таким образом, если жильцы одного дома решат выкорчевать все деревья на участке, заметьте, посаженные не ими — то их, таки, уберут и мнение жителей соседних домов никого не будет интересовать.

И ещё один вопрос, который, конечно, нам предстоит выяснить: что сделают повесне жители данного дома, чтобы компенсировать такой колоссальный ущерб людям? Проще говоря, будут ли высажены новые деревья? А также проконтролирует ли комиссия этот процесс и все инстанции, которые давали разрешение на снос вполне живых деревьев?

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Ева Миронова, фото автора