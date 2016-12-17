Игра «Ощадбанка» Госбанк обязывает своих клиентов брать кредит под 30 процентов годовых?

«Хотите оформить кредит? Нет! Но мы вам уже его оформили, забирайте!» — приблизительно такой формулировкой встретили в банке несколько сотен запорожцев, которые пришли менять банковские карты. Клиенты «Ощадбанка» уверяют: им не просто навязывают, а фактически вынуждают оформлять кредитную линию с 30 процентами годовых. Аргумент: теперь банк работает только по такой схеме

Непростая ситуация возникла в начале декабря. Несколько сотен работников крупного запорожского предприятия начали менять зарплатные карты по окончании срока их действия. Процедура вроде бы всем знакомая и стандартная. Но нет! Первое, что насторожило людей — договор банк составил заранее. Но дальше больше — в документ было включено заявление (напечатанное абсолютно нечитабельным шрифтом, разобрать его можно только при помощи лупы), где написано, что на зарплатную карту кладется кредит в размере полторы тысячи гривен. Здесь стоит отметить, что кредитную карту клиенты банка также получили.

— Если это — кредит, то почему его кладут не на кредитную карту, а на зарплатную? — с нескрываемым негодованием говорит клиент банка Артем. — К тому же, кредит — с 30 процентами годовых. Какой нормальный человек согласится на такие условия? Получается, теперь, когда мне перечислят зарплату, я должен от этой суммы вычесть 1500 гривен, чтобы не затронуть этот кредит? Зачем мне эти вычисления?

Кроме того, в заявлении, которое написал и выдал банк, журналисты «Верже» нашли весьма любопытный факт, о котором клиентов не предупредили — сумма кредита со временем будет увеличена до 3000 гривен. Об увеличении суммы работники банка будут сообщать по SMS или почтой (электронной или обычной — не указано).

Чисто теоретически и по закону Украины, клиенты могут отказаться от услуг данного банка и уйти в другой. Но на практике это невозможно. Руководство предприятия заключает договор с одним банком на перечисление зарплаты, и сбежать не получится. Запорожанке Елене с условиями, выдвинутыми банком, пришлось согласиться — зарплату ведь нужно получать. К тому же, сотрудники банка обнадежили.

— Они сказали, что после активации карты на счету появится кредит, от которого я могу затем отказаться. Для этого мне нужно повторно прийти в банк, написать заявление, и тогда эти полторы тысячи заморозят. Вот только меня это особо не успокаивает. Сейчас столько умельцев, которые способны взломать карты и снять все средства со счета. И если это произойдет, я не только лишусь своих средств, но еще и кредит должна буду возвращать, — жалуется Елена. — С меня хватит того, что при снятии зарплаты я не рассчитала и «влезла» в эти злосчастные полторы тысячи!

Впрочем, самый большой «сюрприз» был оставлен, что называется, «на десерт». По словам одного из клиентов «Ощадбанка», после замены карты, у которой истек срок действия, с его счета были списаны средства.

— На моей старой карте оставалась тысяча гривен. Когда активировал новую, на моем счете было по нулям! Куда исчезли все деньги — непонятно. К тому же, при переоформлении сотрудница банка даже не удосужилась проверить баланс на карте, — рассказывает Анатолий.

К слову, Анатолий — не единственный клиент «Ощадбанка», у которого после замены карты пропали деньги со счета. Правда, у остальных эта сумма составляла куда меньше. Здесь также стоит отметить, что о некомпетентности, хамском поведении, отсутствии сервиса, навязывании страховки, а также пропаже перечисленных средств на сайте Министерства финансов люди пишут регулярно. Из почти 20 публичных сообщений нам удалось найти лишь один положительный отзыв. На замечания представитель банка отвечала стандартной фразой: «Приносим извинения за неудобства. Пожалуйста, напишите ваш контактный номер телефона для связи и подскажите дату и время обращения в отделение, чтобы мы могли детально рассмотреть ситуацию».

Ответ «ОщадбанкА»

За разъяснением ситуации, в которую попали работники одного из предприятий, мы обратились к руководству «Ощадбанка». Ответ получили в течение суток, вот только далеко не на все вопросы. Впрочем, ответ банка предсказуем.

В первую очередь руководство отметило: кредит они оформляют только по согласию клиента. Естественно, предоставляют исчерпывающую информацию об условиях кредитования и обслуживания счета. Отметив при этом, что для оформления кредита банк составляет специальный документ, неотъемлемой частью которого является написание заявления на присоединение к Договору комплексного банковского обслуживания (ДКБО) по установленной форме. И еще одно обязательное заявление, где в поле «Желаемый размер кредита» нужно указать сумму, которую клиент может получить.

«Руководствуясь Законом Украины от 9.09.2015 года, в «Ощадбанке» введен порядок комплексного банковского обслуживания клиентов — физических лиц, которые открывают карточные счета и уже являются пользователями карт банка. Он предусматривает заключение с такими клиентами Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц, сочетающего в себе элементы банковского счета, вклада и кредитного договора. ДКБО является публичным договором, который размещен в свободном доступе на официальном сайте банка, — отметили в «Ощадбанке». — Мы хотим подчеркнуть, что банк не навязывает кредит! Если клиент не желает устанавливать кредитную линию по карточному счету, он не заполняет заявление с предлагаемой минимальной кредитной линией. Ему предоставляют другой бланк, где в поле «Желаемый размер кредита» клиент ЛИЧНО отмечает «0 грн.», — сказано в ответе на наш запрос.

Вот только в заявлении, которое нам предоставили работники предприятия, сумма кредита была напечатана заранее. Единственное поле, которое там нужно было заполнить — подпись владельца счета/подпись и фамилия уполномоченного сотрудника банка. И никакого поля «Желаемый размер кредита» там нет.

Мнение юриста

Пока руководство предприятия разбирается в сложившейся ситуации с «Ощадбанком», мы обратились к юристу Виктории Нечаевой, дабы она нам разъяснила сложившуюся ситуацию.

— Имеет ли право банк, по закону Украины, заранее составлять договор?

— Банк имеет право предлагать клиенту собственные (шаблонные) договоры, которые не противоречат действующему законодательству Украины. Принимать предложенные условия — выбор потенциального клиента. Банк выступает в качестве доверенного лица и не имеет права определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и установить другие, не предусмотренные договором или законом ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

— Правомерны ли действия банка, когда кладут кредит на зарплатную карту?

— В договоре может быть предусмотрено положение о предоставлении клиенту овердрафта (краткосрочного кредита для надежного клиента) сверх его остатка на текущем счете в этом банке в пределах заранее оговоренной суммы. Для этих целей должен быть открыт соответствующий счет, который предусматривает овердрафт. Все права и обязанности сторон по кредитованию счета определяются договором.

— При замене старой карты на новую у людей пропали/были списаны деньги со счета. Имеет ли право банк списывать средства своих клиентов?

— При замене карты, срок действия которой истек, номер счета не меняется! Счет не закрывается, поэтому любые списания не проводятся. При закрытии счета банк предлагает клиенту снять остатки со счета, в том числе через кассу. Ст. 1073 ГК предусматривает правовые последствия ненадлежащего исполнения банком операции за счет клиента. Указанные последствия имеют место быть, если:

банком нарушен порядок зачисления денежных средств на счет клиента (средства зачислены позднее следующего дня после получения соответствующего платежного документа);

средства безосновательно списаны банком со счета клиента;

банк нарушил распоряжения клиента о перечислении денежных средств с его счета.

При совершении любого из указанных нарушений банк должен после выявления нарушения в тот же день зачислить недостающую сумму на счет клиента или перечислить деньги получателю. Если при этом у банка произошла просрочка операций по счету, у клиента появляется основание требовать уплату процентов и возмещение причиненных убытков, если иное не установлено законом.

Если со счета плательщика без законных оснований были переведены средства по инициативе лица, которое не имеет права совершать данную операцию (ненадлежащий плательщик, — авт.), к тому же с нарушением условий поручения плательщика на осуществление договорного списания или вследствие других ошибок банка, возврат плательщику этой суммы осуществляется в установленном законом порядке. При этом банк, который списал деньги со счета без законных оснований, должен уплатить плательщику пеню (начиная со дня перевода до дня возврата суммы на счет) в размере процентной ставки, установленной этим банком по краткосрочным кредитам. Безусловно, если иная ответственность не предусмотрена договором (подпункт 32.3.1 ст. 32 Закона о платежных системах и переводе денег в Украине).

— А если банк ошибочно списал средства со счета своего клиента?

— В ст. 1073 ГК не предусмотрено правовых последствий ошибочного списания банком денег со счета клиента. Тогда необходимо применять положения, где написано о том, что в случае ошибочного перевода со счета ненадлежащего плательщика, произошедшего по вине банка, банк обязан перечислить соответствующую сумму денег со счета плательщика на счет ненадлежащего плательщика. Также оплатить последнему пеню в размере процентной ставки, установленной этим банком по краткосрочным кредитам, за каждый день, начиная со дня ошибочного перевода до дня возврата суммы перевода на счет ненадлежащего плательщика, если иная ответственность не предусмотрена договором.

— Имеют ли право работники одного предприятия получать зарплату в разных банках? Как это прописано в законе и как осуществляется на практике?

— Работник предприятия имеет право получать заработную плату путем ее перечисления на счет любого банка по его выбору, ему не может быть навязан обслуживающий банк. Для этого ему необходимо обратиться с заявлением, где указаны его полные банковские реквизиты, в бухгалтерию предприятия. На практике большинство компаний или организаций авторитарно навязывают работнику обслуживающий банк. Это связано в основном с тем, что при оформлении предприятием или организацией кредитной линии в определенном банке одним из условий ее получения есть согласие на «зарплатный проект».

Яна Петрова

P.S. в день сдачи материала в печать стало известно, что «Ощадбанк» приостановил выдачу кредитов в размере 1500 грн. на зарплатную карту.