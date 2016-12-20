Коломойский, похоже, уже понял, что с НИМИ договориться никак нельзя… — Романовичев

Маленькие дети — из числа тех, кто послушен и ведёт себя хорошо, в ночь на 19 декабря получают от Святого Николая подарки. «Плохиши» же, по преданию, получают от святого только розги.

По всему украинцы введут себя плохо, поэтому в ночь на 19 декабря в стране национализировали «Приватбанк». Ради этого была проведена масштабная операция, которая Муженковскому Генштабу даже не снилась. В 21.00 воскресенья в Администрации Президента собрался Совет безопасности и обороны, с плавным переходом в заседание правительства. Пешки которого формально подняли руки, что они за национализацию.

Президент Петр Алексеевич с утра в понедельник завил, что всё сделано исключительно в интересах вкладчиков. И пообещал последним, что всё будет ещё лучше. Правда любые обещания лучшего от Петра Алексеевича заставляют Украину интенсивно молиться. Но и это не помогает: становится хуже, и часто — многократно…

Кроме того, но менее уверенно, выступили министр финансов Данилюк и глава НБУ Гонтарева. Они высказали три главных тезиса. Без национализации было не обойтись. Ибо: 1) дыра в финансах банка достигла 150 МИЛЛИАРДОВ гривен; 2) 90 млрд. из них вроде как растыканы в качестве кредитов среди своих, т.е. «приватовцев» и отнять эти деньги будет проблематично; 3) когда банк приведут в чувства, его… продадут…

Далее послышался голос Европейского банка реконструкции и развития, что и он не прочь поучаствовать в приватизации «Привата». А тем временем национализацию ведущего украинского банка (который обслуживает 18 млн. вкладчиков и более 50% юридических лиц страны) одобрил МВФ.

Топ- менеджеры «Приватбанка» объявили, что пережив с начала войны семь мощных информационных атак, каждая из которых убила бы любой другой банк Украины, они в последнем случае не устояли. Ибо ежедневно в банкоматах снимали до 2 млрд. гривен налички, чего не было в самые суровые дни активных боевых действий.

И тут вот что нужно отметить. Когда в конце февраля 2014 года Путин выстроил всю Украину возле банкоматов, то ситуация имела хоть какое-то объяснение. Тогда в режиме безвластия в стране СБУ отсутствовала как понятие и некому было о безопасности банковской системы позаботиться. Нынче же все при делах, но никто не стал пресекать очевидную атаку на «Приват». Мало того, все «утечки» исходили либо из НБУ, либо из Администрации Президента, либо из Кабмина.

И тут представим себе дом. Нормальный и огромный. Он приватизирован и в нём вполне комфортно чувствуют себя жильцы. И вот государство решается дом подпалить, затем национализировать, затем отремонтировать и… продать. Вы не находите похожими ситуации придуманного нами дома и «Приватбанка»? Отсюда в Интернете сразу же запестрели комментарии о классическом рейдерском захвате банка людьми, которые окопались на самом украинском верху.

К примеру, известный блогер Андрей Капустин свой текст посвящённый национализации озаглавил так: «Порошенко, Гонтарева и Гройсман таки отжимают «Приватбанк» под себя — журналист» (Uainfo). А вот народный депутат, экс-олигарх (война почти отняла все его активы) и экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута:

«Украине необходимо «закачать» в «Приватбанк» около $5,5 млрд. То есть уже сейчас каждый гражданин Украины, независимо от того, является он клиентом банка или нет, заплатит из своего кармана по 4 тысячи гривен. Каждый, в том числе новорожденные и пенсионеры», — заявил депутат в эфире Радио «Эра», По мнению Таруты, национализация «Приватбанка» является крупной финансовой аферой, которая осуществляется главой НБУ Валерией Гонтаревой и президентом Порошенко». (Интерфаккс Украина, 19.12.2016 г.).

И тут придётся вернуться к одобрению национализации «Привата» со стороны МВФ. Вернее к анекдоту про «русский бизнес». Это когда два забулдыги украли ящик водки и продали его… за бутылку. Одобривший национализацию «Приватбанка» МВФ выделил Украине в текущем году аж $1,3 млрд.. Сколько выделит в следующем — большой вопрос. Учитывая, что мы не знаем с какой ноги встанет 20 января 2017 года избранный президент США Трамп, и то, что «плёнки Онищенко» уже у американцев. А найти под оздоровление «Привата» надо $5,5 млрд. Из украинского бюджета…

Да! Если вкладчики даже не заметят потери Коломойского и Боголюбова в качестве владельцев, даже если банк заработает лучше, покой нам только снится. Коломойский — единственный украинский олигарх, ставший на защиту страны. И именно его активно мочат с марта 2015 года. Этого времени достаточно даже ему, чтобы прийти к мысли: с этой властью — действия которой подозрительно часто совпадают с устремлениями Путина, ДОГОВОРИТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО. Так что, наверное, запасаемся поп-корном?

Леонид РОМАНОВИЧЕВ