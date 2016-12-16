Правоохранители нашли рецидивиста, похитившего 23-летнюю девушку, найденную убитой (ФОТО)

Как уже сообщал Информпортал «Верже», 13 декабря в Запорожской области пропала 23-летняя девушка.

Девушка из деревни Новостепнянское в 20:00 хотела попасть в село Лежино. Не дождавшись маршрутки она села в неизвестный автомобиль, который довез ее до кладбища Лежино, от куда пострадавшая позвонила отцу. Однако, когда отец приехал за девушкой, то у кладбища ее не обнаружил.

14 декабря в 00:25 в Днепровское отделение полиции поступил звонок от отца девушки, который сообщил о пропаже своей дочери. На место выехала следственно-оперативная группа руководство отдела, а сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Правоохранители нашли свидетеля, который сообщил, что девушку подобрала машина «ВАЗ» светлого цвета. Полисмены немедленно установили лица, которые имеют похожие машины.

Спустя некоторое время сотрудники полиции вышли на 35-летнего жителя Ореховского района, который был ранее судим. У него в гараже они обнаружили авто, а в салоне кровь и вещественные доказательства принадлежащие как злоумышленнику, так и потерпевшей.

Рано утром 15 декабря злоумышленник попал в засаду полиции и указал местонахождение тела, которое обнаружили общественные активисты, помогавшие в поисках пропавшей девушки.

Расследование продолжается.