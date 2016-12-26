Романовичев: А не Путин ли был на борту особой важности? Или хотя бы его двойник?

В момент, когда пишутся эти строки, у российских следователей существуют четыре версии крушения самолета «Ту-154» над Черным морем. «Это — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета». («Корреспондент.нет», 26.12.2016 года.).

Напомним, что католическое Рождество в России ознаменовалось трауром. В 5.40 по Москве самолет «Ту-154» МО России, только взлетевший из аэропорта в Адлере (Сочи), рухнул в море. Погибли 92 человека. Из них, как минимум, два генерала, три телегруппы (9 человек) и 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова. Самолет направлялся в Латакию (Сирия), где его пассажиры собирались развлекать летчиков ВКС России, продолжающих бомбардировки сирийских городов.

Раз уж московские чекисты подсуетились с версиями, давайте разгромим их одной левой. Итак, первое: попадание в ДВИГАТЕЛЬ посторонних предметов. У «Ту-154» ТРИ двигателя, а долететь до места посадки самолет способен и на одном. К тому же какие это птички стаями посреди ночи летают? Второе. Некачественное топливо. Сочи — один из самых загруженных аэропортов России, и ежедневно там заправляются десятки, если не сотни крылатых машин. И никому из них не «повезло», кроме самолета особой важности из Чкаловского (Москва), который держит на личном контроле сам министр обороны РФ Шойгу.

Ибо на борту целое «достояние республики»! Те, кто постарше, помнят давнее интервью одного из лидеров Beatles Пола Маккартни: «Вы знаете советскую музыку? — Да ансамбль Александрова, Людмилу Зыкину и этого парня — Юрия Антонова». Так вот упомянутый ансамбль — один из лучших мужских хоровых коллективов в мире. И вот его утопили на дне Черного моря.

Но понятно, что в этом случае версия номер три тоже не катит. Если вы перевозите хоккейную или футбольную команду стоимостью в сотню миллионов долларов, то на пилотах экономить не станете. В нашем случае это высокопрофессиональный экипаж, к тому же, имеющий опыт удачной посадки в нештатных ситуациях на борту самолета. По той же причине версия технической неисправности тоже отпадает как сами знаете что от продналога…

Но почему российские чекисты упрямо повторяют заклинание, что это не теракт, хотя если самолет разлетается в воздухе и его части ищут по всей прибрежной зоне, если диспетчеры потеряли РАДИОсвязь с самолетом одновременно с потерей его радарами, то это криком кричит: был взрыв на борту! К тому же, как утверждает уже украинский чекист — бывший премьер, министр обороны и секретарь СНБО Евгений Марчук, взрыв, вероятнее всего, случился в носовой части самолета.

А давайте мы выдвинем свою версию. Хорошо, если у тебя один враг. Если что-то случится, следователи сразу же определят его главным подозреваемым и постараются накопать по нему много интересного. Но плохо, если у тебя много врагов. Украинские спецслужбы врагами Путина не являются, либо все их действия «братьями» либо контролируются, либо даже направляются.

Путинские враги сегодня живут в огромном арабском мире, в Турции, на Кавказе. Путинские враги не простили ему убийство своего президента Качинского, они прекрасно знают, кто организовал нашествие молодых и спортивного вида «беженцев» в Европу, массовое и демонстративное изнасилование немок, раздавленных грузовиками жителей Ниццы и Берлина, расстрелянных парижан и брюссельцев, убитых британских граждан Березовского и Литвиненко. Да, путинские враги никак не успокоятся от самой мысли о том, что тот вмешался в избирательную кампанию в США и повлиял на ее результаты.

А теперь — ситуация. Руководитель какой-нибудь спецслужбы получает разведсводку. И начинает думать логически. Что как всякий лидер воюющей державы и Путин собирается тайно посетить свои войска в зоне боев. А что это там за самолет готовят в Чкаловском со страшными мерами безопасности? А чего это самолетик не в Моздоке промежуточную посадку делает (как обычно), а в аэропорту Сочи? А кто у нас в Сочи обитает чаще, чем в Москве? А что если?..

А дальше просто идет какой-то закодированный сигнал «выполнить пункт А», и человек на том конце, который живет в законсервированном состоянии ради одного случая, знает, что ему делать. Прежде чем смотать удочки…

Да, сам Путин прокомментировал происшествие вечером воскресенья, пребывая в Санкт-Петербурге. В кадре он рядом с президентом Казахстана Назарбаевым. Который неожиданно приехал в город на Неве за сутки до намеченной встречи. Напомним, что после 10-дневной пропажи Путина в тот же Санкт-Петербург 16 марта 2015 года пришлось срочно вызывать президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Чтобы тот типа подтвердил — живой Путин! Только ножками дрыгает…

Тут стоит вспомнить, что 6 сентября российский журналист Олег Кашин («Обозреватель») опубликовал таблицу из семи портретов Путина. Из них только один оригинал, а на остальных — двойники. Кашин называет их по прозвищам: Говорун, Удмурт, Кучма, Дипломат, Банкетный, Синяк. Так вот журналист утверждает, что роль Путина играет обычно Говорун, остальные же на подхвате — постоять, поулыбаться и не более того. Оригинала же нет в живых с конца 1990-х годов…

Т.о. в ситуации с падением «Ту-154» — по нашему непросвещенному мнению — только три неизвестных: а) кто заказал и взорвал самолет особой важности; б) был ли на борту какой-то из двойников Путина; в) какой именно из двойников? По нашему, опять же, непросвещенному мнению, был и один из наиболее ценных. Ибо в Москве царит не скорбь, а растерянность: что делать и как дальше врать. Пока, похоже, к общему мнению не пришли, поэтому гонят пургу для плебса.

Вот, вкратце, и все на сегодня…

Леонид Романовичев

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