Романовичев: Еще раз к вопросу, кто на самом деле «отжал» у Коломойского банк, а у нас — Украину…



В то время, когда стеце-кремлеботская рать забивала последние гвозди в гроб политической репутации Надежды Савченко, и в час, когда начинали хоронить погибших на Светлодарской дуге бойцов, случились события чрезвычайной важности. Ради которых, похоже, и активизировали политическое убийство Н. Савченко, и договорились с Путиным убить несколько десятков бойцов с обеих сторон линии фронта.

«Министр финансов Александр Данилюк в пятницу представил наблюдательный совет государственного Приватбанка… В него вошли Франсис Малиж (управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа), Андреа Монета (банкир, управляющий партнер Apollo Management), Оксана Маркарова (первый заместитель министра финансов), Артем Шевалев (бывший заместитель министра финансов), Стивен Силиг (занимался решением банковского кризиса в Ирландии, предложен Всемирным банком), Сергей Алексеенко (уполномоченный по перспективным проектам «Нафтогаза Украины»), Энгин Акчакоча (банковский консультант МВФ). Главу набсовета выберут его члены на первом заседании». («Левый берег», 23.12.2016 г.).

Если кто-то не понял, к чему мы клоним, объясняем: наблюдательный совет — это «государево око» ВЛАДЕЛЬЦА. И тут мы отдадим должное юмористам из «Левого берега». «Государственный» Приватбанк, отжатый у Коломойского и Боголюбова большой группой организаций и частных лиц — это круто! Ибо ВЛАДЕЛЬЦАМИ, судя по персонажам их представляющих, являются: МВФ, Мировой банк и какая-то левая ньюйоркская контора (о ней нет информации ни на русском, ни на украинском языке) Apollo Management. Это перечень владельцев «Привата» от США.

Европу представляет ЕБРР и наш бывший зам. министра финансов Шевалев (не чужой этому самому ЕБРР человек). Г-жа Маркарова представляет своего мужа Даниила Волынца, известного в киевских финансовых кругах товарища и ближайшего партнера братьев Клюевых. Которые где-то бегают, но дело их в Украине живет. Последний владелец — «Нафтогаз». Почему и зачем, понять сложно. Возможно, таким образом бросили кость во владении «Приватом» Яценюку, Фирташу и «Газпрому».

Т.о. в случае, если на сторону представителей США перебежит хоть один из членов наблюдательного совета (в чем сомневаться не приходится) «Приват» отныне — американский банк. Отсюда становится понятно постоянство американской дипломатии, когда послы в Украине меняются, но они всегда в случае отъема государством или типа государством каких-то активов у Коломойского, беседуют с последним. Единственным олигархом, напомним, взявшимся защищать Украину от Путина…

Согласимся с продвинутыми читателями, что формально-то банк государственный. Но с «реальным владельцем». Который может: а) сознательно довести «Приват» до ручки и праватизировать за гривну; б) может принимать любые решения, получать прибыль и оставить государству лишь издержки и право объясняться по возникшим скандалам.

А дальше попробуем выдвинуть свою версию случившегося. Имеется МВФ, Мировой банк и прочие «акулы империализма». Суть их действий наиболее четко раскрыл немецкий писатель Эрнст Вольф на Youtube в видео «Неолиберальный фашизм от МВФ и «Тройки» — это и есть настоящие террористы» https://www.youtube.com/watch?v=K17dkDca_eo .

Похоже, что приглянулся «акулам» в Украине, загнанной в угол Путиным и собственными правителями, некий актив. Уж очень хорош, чтобы его не подгрести под себя. Но он не государственный, как земля, недра и многие другие вещи, а частный. Впрочем, какая разница, когда мы чего-то хотим в стране третьего мира — уровня Чада или Эритреи? Здешним кадрам только намекнули, они начали создавать условия для «отжима» банка, и создали. И получилось, что частный банк отняли за долги государства. Ибо западные нормы в третьем мире не применяются. Здесь годится практика конквистадоров: «Наш Бог — пороховое ружье», а в применении к сегодняшнему дню: «Наш Бог — доллар».

Иными словами, международная шайка рейдеров под шумок лопотания стеце-кремлеботов о Савченко и взрывы на Светлодарской дуге, сработала блестяще. Без всякого закона и правил цивилизованного мира. Государство сначала сознательно угробило лучший банк страны, затем его спасло, затем отдало за долги. Хотя не за долги — никто нам и цента не списал. Отдали просто ради «хотелок» кредитора. И «Приват» с огромной базой данных на практически всех активных граждан страны попал в правильные руки. Когда будете смотреть рекомендованное нами видео на Youtube, обратите внимание, что Goldman Sachs уже не нужно приходить в Украину как в придуманную Эрнстом Вольфом деревню. Последний просто «отжал» местный банк и взял под контроль все финансы страны. И теперь будет править нами как пожелает. Сразу отметим, что править будет плохо, по-хищнически.

Кто в этом виноват? Да конечно же подлые финансовые воротилы с Уолл-стрит! Но они ничего бы не сделали без «полезного идиота Путина», поставившего Украину в безвыходное положение. Которым вышеупомянутые воротилы мастерски воспользовались. Кроме того есть еще Петр Алексеевич, который в компромате как шелках — что на Востоке, что на Западе! И там, и там из него, т.е из Украины веревки вьют. А еще есть Яценюк, который летом 2015 года совершил два вояжа в США и Великобританию и согласился на все условия, лишь бы ему разрешили еще девять месяцев пораскачиваться в кресле премьера. Ему разрешили и он раскачивался до самого апреля 2016 года. Арсению Петровичу, а также голосовавшим за бюджеты 2015, 2016, 2017 годов парламентариям за это дали леденец на большой палочке. И теперь они имеют возможность за часть отнятых у нас денег свой бесстыжий лик являть нам в телевизоре.

А с другой стороны может это и к лучшему? Теперь если путинцы грабонут или грохнут какую-то инкассаторскую машину Приватбанка (о «полномасштабной» войне и речи нет!), то Путин лично будет отчитываться Уолл-стриту по каждой гривне. Заикаясь и нервно дрыгая ножками.

А еще и мы, наконец, поняли, что заграница нам точно не поможет. И почему американские инструкторы натаскивают не армию, а аваковских «беркутовцев», которые в этот раз, не моргнув и глазом, положат и тысячу. Но уже не «небесную» — а «экстремистов, террористов и религиозных фанатиков». Да, надеюсь, также все поняли, что у нас всего два друга: угробленный Турчиновым украинский флот и добиваемая Порошенко-Муженко армия. А больше нет никого! И это правда…

Леонид Романовичев

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