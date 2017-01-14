Запорожская власть дает прогноз: хлеб будет

В Запорожской области по состоянию на 12 января озимые зерновые взошли на площади 663,1 тыс. га, что составляет 99,6% от посеянного. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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Так, в хорошем состоянии находятся посевы озимых зерновых на 567 тыс. га (85%) и на 96,14 тыс. га. (15%) — в слабом и разреженном состоянии. Также — озимый рапс на площади 21,3 тыс. га (73,7%) озимого рапса (21,3 тыс. га), на 7,4 тыс. га (26,3%) — в слабом и разреженном.

В этом году агрометеорологические условия перезимовки озимых культур были благоприятными, опасных явлений не было.