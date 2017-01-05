Испорченный пиар-пирог на фоне американских сенаторов

Пока праздники новогодние плавно перерастают в праздники рождественско-староновогодние, сделаем паузу на работу. И попробуем оценить первую часть празднований. Если отбросить в сторону елку, забеги дедморозов, их же заплывы, и застолья всех прочих, то главным был телевизор. Который в новогоднюю ночь порадовал песнями и юморком. Как и положено в Украине времен после Революции Достоинства все пелось и юморилось, в основном, на братском языке. К примеру, спецы насчитали аж 8% песен, прозвучавших на украинском. Это наверное чтобы даже самые тугодумы наконец-то догнали, какая «хунта» и какие «бандеровцы» сегодня в Киеве у власти.

Да, на почти целых четыре дня вся стеце-кремлеботская рать забыла о существовании г-жи Савченко и г-на Саакашвили. Причины были веские, ибо как и положено всякому «мачо» новой типа украинской волны, народный депутат Пашинский прострелил человеку ногу и спокойно укатил в Альпы на лыжах кататься. Некоторые составители анекдотов считают его главой парламентского Комитета по обороне, но немалая часть Интернет-сообщества почему-то упорно называет товарища главным в Украине рейдером. Но, как говорится, не пойман — не вор! И это вам в любом Печерском суде города Киева подтвердят.

Тем временем, главный информационный гвоздь предновогодья как-то нежданно-негаданно превратился в сломанную зубочистку. А дело вот в чем. 31 декабря весьма неожиданно наш Президент Петр Алексеевич вдруг засобирался в Мариуполь. Мы-то все думали, что заранее записав новогоднее телеобращение, он укатил в Испанию, где без всяческой охраны и машины спецсвязи будет рассекать на Porsche по буквально натыканному российскими шпионами городу Марбелья. Ан нет, Президент оказался в бункере прифронтового Мариуполя.

Причина веская — в Киев, с желанием посетить и фронт, прибыли трое американских сенаторов: известный многим Джон Маккейн, еще один республиканец Линдси Грэм и демократка Эми Клобучар. Отдать такой лакомый пиар-пирог каким-нибудь Савченко или Саакашвили Президент не мог, поэтому решил сам провести фотосессию с американцами в антураже войны.

Есть решение, есть и исполнение. Сразу же поступила команда отправить поближе к гостям и главе нашего государства отличившихся на Светлодарской дуге бойцов. Впрочем, как утверждают злые Интернет-языки, среди допущенных к действу были как настоящие герои, так и те, кого просто включили в список. Но дело не в этом. Группу военных посадили в КрАЗ с тентом и по нынешней погоде прокатили прифронтовыми дорогами в кузове свыше трехсот километров. Ибо даже по прямой через оккупированный Донецк от Мариуполя до Светлодарска — 205 км.

Привезли бойцов, немного погоняли, чтобы и маршировали, и выглядели перед гостями молодцами, а затем случилось вручение наград. После чего Президент и американцы укатили в Киев, а награжденным сказали, что они свободны. От обеда, ужина и даже КрАЗа, которым они приехали.

Впрочем, чтобы нас ни в чем не обвинили, вот цитата из «Страна.юа»: «Командир минометного расчета Лера Бурлакова, награжденная президентом в Мариуполе, рассказала, как их бросили на морозе после церемонии награждения с участием Порошенко: «Когда вручали медаль, рискнула спросить его (Президента, — ред.) о вертолете, чтобы мы перед Новым годом успели вернуться на позиции, к своим. Вертолет пообещали. Но когда пришло время и все важные люди спокойно улетели, именно для нас метеорогические условия вдруг стали не такими, как надо…Автобус, который мы могли бы вернуться, чтобы быть на месте, по крайней мере, в течение 5-8 часов, также забрали», — написала она, уточнив, что на место награждения волонтеры приехали на КрАЗе без отопления, но и его тоже нет. «Сижу в Мариуполе на аэродроме. Рыдаю. Супер», — поделилась впечатлениями о награждении Бурлакова». (3.01.2017 г.).

Естественно, что все, кто персонально повинен в таком позорном отношении к бойцам, за которое при СССР положили бы партбилеты на стол пару десятков безответственных товарищей от лейтенантов и до генерал-лейтенанта включительно, начали работать на износ. В частности, «министр обороны Степан Полторак поручил военной службе правопорядка ВСУ провести служебное расследование по факту ненадлежащей перевозки и дальнейшего расположения украинских военных в мариупольском аэродроме. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны».

Впрочем, главный метод что советских времен, что нынешнего безвременья — разрулить ситуацию так, чтобы ни события, ни виновных не было. Вот заголовок на Gazeta.ua «Бойцов заставили отказаться от обвинений», — Касьянов о награждении в Мариуполе» (4.01.2017 г.). Юрий Касьянов, напомним, — авторитетный в Украине волонтер.

Как бы там ни было, но чтобы отвлечь внимание от мариупольського безобразия, пришлось во всем обвинить какую-то повариху из СТБ. Бывшая домохозяйка Алла Ковальчук, обучающая телезрительниц варить щи и борщи, стала главной жертвой стеце-кремлеботов, ибо неправильно отпраздновала Новый год. Два дня только ее и полоскали! Мы согласны — неправильно с Путиным в телевизоре и словами о дружбе праздновать. Но Ковальчук — лишь повариха и домохозяйка, а есть еще целая Администрация Президента. Где уже за 2,5 года пребывания в должностях полководцев Полторака и Муженко, должны догадываться: что этим гражданам не поручи — все завалят. Поэтому, организуя пиар-визит Президента в интерьерах Мариуполя и на фоне американских сенаторов, стоило бы поискать двух толковых майоров. А может (если постараться), то и одного толкового полковника!? И они бы обеспечили и автобус, и питание в ресторане, и ночлег в гостинице или даже (о чем и подумать страшно) вертолет для обратной доставки.

И тогда бы испорченная президентская Марбелья стоила бы свеч, а так получился очередной подыгрыш пресловутым «шатунам». Впрочем, мокрый воды не боится…

Леонид Романовичев

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