На автозаправочной станции Запорожья торговали “левым” бензином и алкоголем

14.01.2017 | Filed under: Новости,Регион,Экономика,Эксклюзив | Posted by:

Сразу шесть грубейших нарушений выявили сотрудники налоговой службы, посетив АЗС и проверив документацию ее работы.

Так, сотрудники фискальной службы во время проверки установили, что на заправке отпускали горючее без кассового аппарата, а клиентам не выдавали чеки. Кроме того, были выявлены нарушения в учете товара и книгах учета, а в магазинчике при АЗС продавали алкоголь по заниженной цене.

По информации пресс-центра Госфискальной службы в Запорожской области, по результатам проверки был составлен документ о нарушениях и владельцу АЗС придется раскошелиться почти на 460 тысяч гривен. Такова сумма штрафа.

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