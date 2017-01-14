На автозаправочной станции Запорожья торговали “левым” бензином и алкоголем

Сразу шесть грубейших нарушений выявили сотрудники налоговой службы, посетив АЗС и проверив документацию ее работы.

Так, сотрудники фискальной службы во время проверки установили, что на заправке отпускали горючее без кассового аппарата, а клиентам не выдавали чеки. Кроме того, были выявлены нарушения в учете товара и книгах учета, а в магазинчике при АЗС продавали алкоголь по заниженной цене.

По информации пресс-центра Госфискальной службы в Запорожской области, по результатам проверки был составлен документ о нарушениях и владельцу АЗС придется раскошелиться почти на 460 тысяч гривен. Такова сумма штрафа.