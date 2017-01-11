«Списки Савченко» или Почему стеце-кремлеботская рать пашет, себя не жалея… — Романовичев

Так уж случилось, что жизнь делает из автора сих строк некоего адвоката народного депутата Надежды Савченко. Уж сколько материалов пришлось опубликовать после очередных иногда предметных, а чаще беспредметных наездов стеце-кремлеботовских орд на женщину, которая вернулась из путинских застенков.

При этом — и это стоит особо подчеркнуть — не стала пользоваться благами пытавшейся и ее прикормить власти, а гнула и пока гнет свою линию. Линию пока не всем понятную, но — и об этом тоже упомянем — искреннюю и активную. И то обстоятельство, что совместное предприятие «Минстеця» и путинского Агитпропа, бывает, пашет в три смены, дабы ее затоптать — яркое тому подтверждение.

А теперь по сути того, о чем именно сегодня хотелось бы сказать. Но сначала большая (прости, читатель!) цитата из «Обозревателя»:

«Народный депутат Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые находятся в плену на оккупированных территориях Донбасса, а также в России и аннексированном Крыму. «Не надо придумывать ничего нового. Классический метод обмена в три этапа хорошо показал себя во многих странах мира во время войн», — отметила Савченко.

«Этап первый: осуществляется обмен по спискам, которые подтверждает каждая сторона со своей стороны удерживаемых пленных. Этап второй: из тех, кто остался в списках, разыскиваются по скрытым тюрьмам и подвалам, одной и другой стороной, все пленные что остались живы. Этап третий: все, кого найти не удалось, считаются мертвыми или без вести пропавшими. После чего начинается работа по розыску захоронений, эксгумации, идентификации и перезахоронению погибших. И в этот тяжелый момент власти должны будут объяснить родным тех, кого они посылали на смерть», — пишет Савченко». (10.01.2017 г.).

Сразу отметим, что обмен пленными во время войны как бы не принят. К примеру, известный в Украине американский сенатор Джон Маккейн провел во вьетнамском плену 5,5 лет, пока война в Индокитае не закончилась. Хотя обмены тоже бывают. Обычно под эгидой Международного Красного Креста ведутся переговоры и ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ пленных меняют или даже отпускают из гуманных соображений. КАК ИСКЛЮЧЕНИЕ!

Но у нас никакой войны нет, а есть бизнес на войне. И одна из составляющей этого бизнеса — торги за пленных. Т.е. разного рода НУЖНЫХ ПУТИНУ «сепаров», его «заблудившихся» солдат (в случае огласки) просто так не вернешь как это было В ПЕРИОД ИЛОВАЙСКОЙ ТРАГЕДИИ. Тогда добрый официальный Киев просто так вернул Путину 10(!) его десантников. Типа «заблудившихся» 25 августа 2014 года. 14-ю же бригаду, взявшую упомянутых «заблудших» в плен… с позором расформировали…

После чего начались нехорошие разговоры, и было принято решение МЕНЯТЬ. Т.е. генерал Муженко активным созданием «котлов» окруженцев обеспечивает «обменный фонд», и если кто-то из россиян, или донецко-луганских «нужников» попадет в плен, то его без особой огласки обменивают. Поменяли бы втихаря и российских спецназовцев Ерофеева и Александрова, но случилась утечка информации. И их выменяли, кстати, на Надежду Савченко.

Но оказалось, что обмен — это не только способ красиво вернуть Путину его воинство, но и технология возвращения Медведчука в публичную УКРАИНКУЮ политику. Ибо если есть пленные и переговоры, то лучшего переговорщика с УКРАИНСКОЙ СТОРОНЫ, как КУМА ПУТИНА по фамилии Медведчук — не сыскать.

Так Медведчук вместе с Кучмой, которые на пару еще 15 лет назад выстроили сегодняшнюю беду, и далее СТРОЯТ БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ. Но уже в Минске, на переговорах… (Все как у Бориса Гребенщикова: «И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы наших детей»). А что касается их прямого предназначения, т.е. освобождения пленных, то г-ну Медведчуку особо нечем похвастаться. В «списках Савченко» с украинской стороны фигурируют целых 129 человек. Т.н. «ДНР-ЛНР» — подтверждают плен только 42 лиц их этого списка. Еще в украинских списках 494 пропавших без вести. Которых, или могилы которых, предстоит еще найти.

Сразу скажем, что любая систематизация — это лучше, чем всякого рода шито-крыто. Но к вечеру дня обнародования (10 января), кажется, все откровенные подонки Украины не забыли плюнуть в сторону Савченко. Записные и лижущие власть независимо от ее партпринадлежности «политологи», «советники» бугров с репутацией помойки и просто разного рода «эксперты» начали нести ахинею, что, мол, какой же это вред нанесла Савченко своими списками!

Сразу же отметим, что списки (раз пленные у врага) известны всем кому надо и в России, и в Украине, и в т.н. «ДНР-ЛНР». Как и все данные их родственников. Да, чаще всего звучит «тревога» именно за семьи пленных. Которые по опыту что Второй мировой, что «Афгана» были бы РАДЫ УСЛЫШАТЬ, что их сын, муж, отец — В ПЛЕНУ. Значит живой, и когда-то вернется! Но у нас подобная новость — трагедия…

Трагедия для хитрых схем. Теперь, выходит, обмены могут быть ТОЛЬКО ПО СПИСКАМ, а не втихаря и благодаря каким-то «договорнякам». Это когда комбата Кузьминых (воевавшего в ДАПе) меняют на российского «грушника» в звании подполковника, а мы об этом узнаем лишь как о сплетне.

Поэтому Путин правдиво говорит: «ИХТАМНЕТ». Ибо если бы в Киеве сидели не его друзья, то послы США и Европы замучились бы ходить на пресс-конференции этих самых «ИХТАМНЕТОВ в «Украинском доме». И тогда и дальше делать вид, что в Украине — «ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ», который «добрый» Путин и примкнувшие к нему Меркель и Олланд пытаются помочь разрешить, не получится.

Но в Киеве — правильные пацаны. И поэтому орда стеце-кремлеботов 10 января запахала на пределе своих возможностей. Но с каким результатом? А давайте посмотрим…

Леонид РОМАНОВИЧЕВ