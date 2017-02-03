Все что нужно знать об Авдеевке, обстрелянном АН-26 и министре Полтораке лично — Романовичев

В последние дни много чего случились. В частности, Минстець показал, что в плане организации массового психоза в стране, он ничем не отличается от своего доброго учителя и наставника — путинского Агитпропа. Во вторник и среду даже мы — наслушавшись и насмотревшись сообщений из Авдеевки — уже пожалели, что может наговорили лишнего в своем предыдущем блоге.

Но присмотревшись к датам информаций (основные события в Авдеевке закончились в понедельник — к возвращению Президента из Берлина, а дальше просто дублировались), которые разгонялись стеце-кремлеботами в Facebook, мы, признаемся, приуныли! Да нет, к сожалению МЫ ПРАВЫ: Авдеевка — это операция отвлечения от блокады ж.д. ветки на т.н. «ЛНР». Традиционно с убийством десяти наших молодых ребят, но в этот раз еще и с дебатами на уровне ООН.

Впрочем, оказалось, что речь касается и отвлечения публики от информации о том, что Национальный банк Украины открыл корреспондентские счета «Национальным банкам» «молодых республик». И что прокачаны через это дело такие деньжищи, что только налогов в украинский бюджет за произведенную на оккупированных территориях и поставленную нам продукцию уплачено минимум в два раза больше, чем поступлений от экономики мирной Запорожской области.

В этом плане стоит вспомнить и блистательный стеб художника Сергея Пояркова, который он разместил на «Обозревателе» под не совсем приятным многим заголовком: «СБУ – это Союз Бывших Управдомов?» (2.02.2017 г.). Так он отреагировал на заявление ведомства, посвященное все той же блокаде. Несколько цитат из заявления по тому же «Обозревателю»: «Блокирование «наносит прямой ущерб государству» – с 25 января 2017г в ОРДЛО осталось 385 вагонов с 26,95 тыс. тоннами угля общей стоимостью 35 млн 35 тыс. грн, больше чем 20 тыс. порожних вагонов, а также имущество ОАО «Укрзалізниця».

«В СБУ также добавили, что блокирование ж/д перевозок на Донбассе «приведет к увеличению количества граждан, которые после потери ими рабочих мест будут вынуждены, с учетом 40%-й недоукомплектованности в т.н. «Армейских подразделениях» ОРДЛО, вступить в ряды незаконных вооруженных формирований». По оценкам спецслужбы, угроза потери работы нависла над почти 150 тыс. человек. Кроме того, заключили в СБУ, действия по блокированию «отрицательно влияют на процесс освобождения заложников». (30.01.2017 г.).

Тут нам добавить нечего, но оставим блокаду, Пояркова и контрабанду, которая официально признана и оформлена фантастическими суммами товарооборота и финансирования ПРОТИВНИКА из украинского бюджета. Мы о другом. 1 февраля появилось сообщение на сайте газеты Сегодня»: «В акватории Черного моря в районе Одесского газового месторождения с захваченных буровых вышек российские военные открыли огонь по транспортному самолету Вооруженных сил Украины. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак. По его словам, самолет Ан-26 совершал тренировочный полет в исключительной (морской) экономической зоне Украины».

А 2 февраля, уже на УП появилось новое сообщение: «Минобороны РФ в среду вечером пригласило украинского атташе по вопросам обороны в России для вручения военно-дипломатической ноты в связи с облетом украинским самолетом буровых вышек в Черном море. «В переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются как провокационные», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, украинскому атташе выражен протест Минобороны РФ».

Ну, украинский атташе, приглашенный в Минобороны России — это такой свой в доску парень, с которым не грех и словцом перекинуться. Но дело в другом. Вот реакция того же Facebook на событие: «Назовите мне хоть одну страну, кроме нашей конечно, самолёт которой обстреляли и единственной реакцией стал пост министра обороны в фб»?

Тут мы согласимся, что полководец Полторак ничего не слышал о войне на Донбассе вообще, и об Авдеевке в частности, по которой нынче дебатируют даже в ООН. Представим, что у Украины никто не оттяпал Крым (во всяком случае Полторака для того на должность и назначили, чтобы он об этом не догадывался). Посему между нами и Россией — мир и дружба. Полторак и его российский коллега Шойгу ходят в обнимку и вместе распивают крепкие напитки. Но вот такая фигня случается: пьяный российский «зольдате» пульнул по украинскому самолету. Киев дипломатическими методами (т.е. без огласки) тут же «телегу» в Москву: требуем компенсаций, извинений и наказания виновных.

А из Москвы типичный российски ответ… Тогда уважающее себя государство Украина немедля документирует все детали инцидента, собирает в Киеве брифинг, приглашает послов большой семерки, ЕС, НАТО и Китая, и рассказывает все, что думает о «братьях».

И тут выясняется, что стрельба по самолетам в мире не приветствуется. А что, если Международная организация гражданской авиации (ICAO) да сновав врежет санкциями по братской России? Ведь в 1983 году — после того как ПВО Дальнего Востока завалило над Сахалином южнокорейский «Боинг» с 269 людьми на борту, усилиями ICAO ни один западный самолет в СССР не залетал две недели, и ни один советский не вылетал обратно. Все перелеты футболистов советских команд на игры турниров УЕФА осуществлялись через аэропорты «соцлагеря». Т.е сначала летели в Берлин или Будапешт, а потом — другим самолетом — уже в Париж или Рим.

Но парализованное ведомство курского Климкина, похоже, получило от главы российского МИДа Лаврова лишь разрешение вспомнить в ООН Авдеевку, но о самолете — ни слова. А раз так, то уже МО России взяло инициативу в свои руки и обвинило за обстрелянный своими архаровцами украинский самолет украинскую же сторону.

И это все, что нужно еще раз сказать об Авдеевке, украинских МИДе и Минобороны и о министре обороны Полтораке лично…

Леонид Романовичев