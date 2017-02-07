Запорожский облсовет в конце зимы закупает обогреватели за 28 тысяч гривен (ДОКУМЕНТ)

В начала февраля Запорожский облсовет открыл тендер на закупку 20 обогревателей LIBERTY OH-3009 на 28 тысяч гривен. Об этом стало известно из системы публичных закупок «Prozorro».

Выходит так, что один обогреватель по их расчетам будет стоить 1400 грн., но на множестве сайтов по продаже техники обогреватель данной модели стоит от 900 до 1200 гривен.

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Также в информации представленного тендер указано, что комитет вовсе отказывается принимать любые аналоги от украинских производителей (LIBERTY OH-3009 — китайской фирмы). Подчеркивая это тем, что законом запрещено (Согласно подпункту 6.4 пункта 6 «Объявления Закупки, период уточнений и представления предложений» Порядка осуществления допороговых закупок, утвержденный приказом государственного предприятия «Внешнеторгиздал Украины» от 13.04.2016 № 35).