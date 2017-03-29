В запорожские школы для деток с особыми потребностями выделили 31 миллион гривен

В Запорожской области утвердили распределение средств субвенции из бюджета на предоставление поддержки школьникам с особыми образовательными потребностями.

По информации пресс-службы Запорожской ОГА, было выделено 31 139 500 гривен. Эти средства были распределены между городами, районами и объединенными территориальными общинами Запорожского края — всего 26 территорий.

Наибольшую сумму, согласно распределению, получат учебные заведения города Запорожья — свыше 26 миллионов гривен.

Городским головам, председателям сельских, поселковых и городских советов поручено в кратчайший срок обеспечить внесение соответствующих изменений в местные бюджеты; обеспечить пропорциональное распределение субвенции между общеобразовательными учебными заведениями по инклюзивному классами и специальными классами с учетом возможного дополнительного открытия таких классов с 01.09.2017 в 2017/2018 учебном году.

Напомним, что в области реализуется пилотный проект под руководством супруги Президента Марины Порошенко, в рамках которого в 47 общеобразовательных учебных заведениях открыто 78 инклюзивных классов для 154 детей, а также 20 дошкольных групп с инклюзивной формой обучения.