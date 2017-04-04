В Запорожской области выросла стоимость аренды земельных паев

В Запорожской области в этом году стоимость аренды земельных паев согласно заключенным договорам составляет 909,61 млн. грн, что на 82,35 млн. грн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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Средний размер арендной платы по области составляет 721,44 грн за 1 гектар, что на 10% больше чем в прошлом году.

Самая высокая стоимость аренды одного гектара земли является в Токмакском (1350 грн), Васильевском (1300 грн) И Михайловском (1250 грн) районах. Самая низкая — в Акимовском (202,2 грн) и Приморском (276,1 грн) районах Запорожской области.