О жертвоприношении на родине Путина — Романовичев

Так уж случилось, что главным событием понедельника — и у нас в том числе! — стали взрывы в метро Санкт-Петербурга. 11 или даже 14 человек погибли, еще 45 — ранены. Учитывая, что экспертная среда, в том числе и российская, сразу же дружно указала в сторону ФСБ России, уже во вторник новость о взрывах была оперативно отодвинута на периферию.

В частности, с утра 4 апреля на главной странице такого путинского ресурса как «Лента.ру», остались лишь две новости по событиям понедельника. Что питерский метрополитен возобновил работу в полном объеме и что , кроме того, опубликован список пострадавших в метро. Реакции Путина не последовало, а его «голос» по фамилии Песков сообщил, что президенту все уже доложили, и что он продолжит свою работу в пригороде Санкт-Петербурга — Стрельне.

Да, если порыться в информационных дебрях, то можно выкопать информацию, что самоподрыв в вагоне метро совершил 20-летний выходец из Средней Азии. Ищут также его предполагаемую сообщницу, тоже среднеазиатской внешности и того же возраста.

Поэтому попробуем разобраться, что же это было? Обычно «ФСБ взрывает Россию» (даже книжка такая издана) в преддверии выборов. При этом взрывают обычно Москву, Волгоград, Волгодонск и города Северного Кавказа. В последние семь лет положение Путина было столь незыблемо, что лишь ради окончательной дискредитации президента Димона Медведева в Ярославле (последний находился здесь с визитом) завалили чартерный Як-42. 7 сентября 2011 года в нем погибла местная хоккейная команда «Локомотив» плюс экипаж (всего 44 человека). Суммарная стоимость игроков составляла, говорят, до 100 млн. долларов…

И вот взорвалось метро в самом центре Санкт-Петербурга. Что-то даже не припомню, чтобы кроме каких-то бандитских разборок на родине Путина там что-то подобное случалось. Чай не Москва…

Среди других особенностей происшествия отметим и то, что в этот раз почему-то не стали привязывать к взрывам чеченцев, как впрочем и украинцев тоже. Возможно несчастных выходцев из Средней Азии и выбрали для того, чтобы никто особо не разбирался в тонкостях процесса. Ибо, как известно, главное в современном следствии — это не выйти на самих себя. И с безобидными, таджиками это будет очень просто сделать.

Да и еще похоже, что цели взрывов не достигнуты. Ибо таковые случаются либо как casus belli (формальный повод ля войны, например. в Чечне), либо для повода и дальше закручивать гайки возлюбленному народу. После митингов в ста городах России с примерно (суммарно) 200 тысячами участников, вышедшими под выдвинутым оппозиционером Алексеем Навальным лозунгом «Он вам не Димон!», гайки вроде снова нужно закрутить. Ибо всего лишь на прошлой неделе Путин открытым теккстом заявил: «Незаконные акции на улицах могут обернуться кровавыми событиями». И события, как видим, не заставили себя ждать. Но закручивать гайки при нынешней реакции общества на теракты даже Жириновский не решится…

Да, мы уже выше отметили сонное освещение событий «Лентой.ру», и тут возникли подозрения, что 11 или 14 человек убили ради банального отодвигания в сторону уже другой утренней новости понедельника на РБК: «Национальная прокуратура Польши выдвинула новые обвинения против российских авиадиспетчеров, контролировавших 10 апреля 2010 года Ту-154, на котором летели в Смоленск президент страны Лех Качиньский и сопровождавшие его высокопоставленные чиновники. По мнению польских правоохранителей, диспетчеры, а также неизвестное «третье лицо» умышленно спровоцировали катастрофу правительственного лайнера».

Понятно, что после взрывов в Санкт-Петербурге, о каком-то польском самолете уже точно никто не вспомнил.

А в это самое время на территории украины ФСБ и ГРУ России работают в режиме наибольшего благоприятствования. К примеру, о возникающих то тут, то там очагах африканской чумы свиней вообще никто КАК О ТЕРАКТАХ у нас и не заикается. Подумаешь — разоряют крестьян и фермеров!..

Что касается уже заметных событий прошлой недели, то вот блиц-комментарий на них ведущего украинского военного эксперта Юрия Бутусова (главного редактора «Цензор.нет»): «Атакован крупнейший склад боеприпасов Украины — нанесен огромный ущерб обороноспособности нашей страны. Это однозначно российская диверсия — взорвано одно из хорошо защищенных и оборудованных хранилищ, взрыв внутренний.

В центре Киева убит бывший депутат российской Госдумы, который был на связи с украинской разведкой. Его маршрут движения не оглашался, его вычислили и направили убийцу те, кого пока не нашли.

В Мариуполе покушение — погиб полковник контрразведки. Его машина подорвана миной.

На фронте продолжаются обстрелы из всех видов оружия, гибнут наши бойцы.

Террористическая атака на польское консульство в Луцке…

Обстановка серьезно обостряется, и РФ ведет серьезную террористическую войну в нашем тылу и на фронте». (31.032017 г.).

А что в ответ? А в ответ, ребята, пойман доцент с 400 гривнами взятки и изобличен очередной «сиделец» Facebook. Как говорится, наши руки не для скуки…

Да, среди радостей последних суток есть и такая: МВФ нам все же дает миллиард долларов! Сколько из них дойдет до Украины, и сколько будет разворовано уже здесь, история, конечно же, умалчивает. Но теперь таким вот злопыхателям как автор этих строк, нанесен несокрушимый удар! Ведь уничтожение экономики Украины, откровенная зачистка украинского населения и выполнение требований МВФ об «отжиме» в украинцев их земли (недра уже отняли), случаются не в обстановке, когда перед чьим-то фейсом держат «морковку» транша МВФ, но и когда эту «морковку» дают некоторым откусить.

Ну что ж — мы посрамлены, признаем это…

Путинщина же тем временем лишь хищно улыбается из-за поребрика. Ведь даже чахлое украинское сопротивление в виде блокады Донбасса удалось благополучно свести на нет.

А питерских несчастных и их семьи искренне жаль. Но они принесены в жертву великой идее: что Путин жив, и еще, к сожалению, долго будет жить и гадить всем и вся…

Леонид Романовичев