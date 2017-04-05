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Экс-министр ЖКХ Кучеренко рекомендует запорожским депутатам вернуть газоинфраструктуру

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Valeriy
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Бывший глава Запорожской облгосадминистрации и экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко предлагает депутатам Запорожского горсовета последовать примеру мукачевских коллег.

Вчера, 4 апреля, власти Мукачево вернули в собственность громады все газовые сети и инфраструктуру по решению горсессии. За такое решение на внеочередной сессии Мукачевского горсовета проголосовали 34 депутата.

Таким образом громаде Мукачево снова принадлежат уличные газопроводы протяженностью 64,148 км; сооружения ГРП — 1 шт .; ШРП — 49 шт., КСС ​​- 20 шт.

«Полностью поддерживаю решение Мукачевских депутатов. Всем настоятельно рекомендую перенимать опыт», — написал на своей страничке в ФБ Алексей Кучеренко.

Как говорится в обосновании решения мукачевских депутатов, возврат газовых сетей на баланс города делается для недопущения необоснованного безвозмездного его использования. Также издание сообщает, что ранее депутаты Мукачево потребовали снизить цену на газ в городе и упразднить так называемую «абонплату» за подключение к газовой сети.

Ранее, 30 апреля 2009 года, все это имущество было безвозмездно передано на баланс местному филиалу ОАО «Закарпатгаз».

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