Работодатели Запорожской области перечислили 1,2 миллиарда гривен ЕСВ

За первых три месяца нового года в фонды поступило почти 1,2 миллиарда гривен единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.

Известно, что указанная сумма почти на 247 млн. гривен превышает прогнозный показатель на январь-март, а уровень поступлений прошлого года превышен на 324,7 миллиона гривен.

Запорожские работодатели используют труд более чем 348 000 рабочих, а среднемесячный фонд заработной платы составляет более 1,7 миллиарда гривен. Около 13 процентов общих поступлений по ЕСВ обеспечивают предприятия энергетического комплекса, обрабатывающей промышленности, правоохранительные органы и военные части.

Напомним, ставка единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на сегодня составляет 22%.