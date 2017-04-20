Под российским рублем иностранцы заложили мину замедленного действия

Зарубежные банки и инвестиционные фонды продолжают заливать российский рынок валютой, раздувая «пузырь» в облигациях федерального займа (ОФЗ) и толкая рубль к максимумам в отрыве от нефти.

В прошлом месяце, по данным Центробанка РФ, вложения иностранцев в ОФЗ поставили рекорд за всю новейшую историю России — за месяц нерезиденты купили долговых бумаг Минфина на $2,8 млрд или 159 млрд рублей.

По итогам I квартала приток капитала в ОФЗ достиг 250 млрд рублей. Полученная от иностранных кредиторов сумма позволила Минфину закрыть 91% от дыры в федеральном бюджете и вздернула курс рубля, сообщает Finanz.

Как предупреждают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), этот валютный приток позволяет держать рубль крепким и снижать инфляцию, но он же, по сути, закладывает под валютным рынком мину замедленного действия.

Проблема в том, что если спекулятивный капитал начнет закрывать позиции, то «огромный спрос на валюту будет предъявлен практически одномоментно, и избежать девальвации рубля в этом случае будет невозможно», отмечают аналитики ВШЭ.