Почему мы с треском пропитюкали суд в Гааге… — РОМАНОВИЧЕВ

Итак 19 апреля на Украину свалилась не только «кара господня» в виде невиданной для апреля стихии, но и т.н. промежуточное решение суда ООН в Гааге по иску Украины против России. Президент Петр Порошенко не стал в него углубляться, а лишь назвал «многообещающим». Зато вся орда стеце-кремлеботов успела воспеть судебный вердикт, и даже подсчитала, что мы выиграли у россиян со счетом 3:1.

21 апреля «Страна.ua» опубликовала пересказ текста судебного решения: «Суд высказался за сохранение крымскими татарами права на создание собственных институтов. Россия также должна обеспечить возможность использования украинского языка в образовательной системе Крыма. В тоже время, суд отметил, что не видит достаточных оснований для обвинений России в финансировании терроризма. «На этом этапе рассмотрения дела Украина не предоставила доказательств, которые бы демонстрировали надлежащим образом, что эти элементы являются правдоподобными», — огласил председатель суда Ронни Абраам. На этом основании суд, в частности, отказался вводить обеспечительные меры по этой части обвинений».

Т.о. суд, посмотрев на оккупацию Франции Гитлером в 1940 году, высказался, что с правами древних галлов и вправду не все в порядке, а что касается агрессии и всего такого прочего некрасивого, то тут доказательств нету…

Заметим, что вопросу суда ООН автор посвятил минимум два материала. В частности, в блоге от 10.03.2017 г. высказаны некторые подозрения: «Суд в Гааге: так вы упирались? Да, головой в стенку… — Романовичев». Речь здесь о том, что украинская делегация во главе с зам. министра иностранных дел Еленой Зеркаль и поехала судиться, чтобы проиграть суд вчистую. Мы тогда, в частности, цитировали народного депутата Семена Семенченко:

«Ви готуєтеся програти суд в Гаазі… — програти в інтересах Путіна? А вся «боротьба української делегації» — дешева вистава для українського суспільства?.. У 2014-му, Ви не виконали норми Закону «Про оборону України» і не ввели військовий стан у зв’язку з агресією РФ. Потім Ви і Ваша фракція у ВР зробили все, щоб РФ не була визнана агресором. Ні, звичайно, Ви постійно про це ГОВОРИЛИ, але робили все, щоб це не було закріплено юридично… Війна не визнана війною, агресор — агресором… І що ми вчора отримали?.. Ось офіційна позиція РФ: «Жоден міжнародний орган не визнав «народні республіки» терористичними організаціями, а сама Україна веде з ними переговори в рамках «мінського процесу» і навіть торгує з ними, забезпечуючи таким чином чималу частку бюджету невизнаних утворень». Петро Олексійович, навіщо ви забезпечуєте Путіна аргументами?».

Все остальное уже было делом техники. Заметим, что упомянутая девица-красавица в ранге замминистра так объяснила свою позицию: «Украинская сторона сознательно не поставила перед Международным судом ООН вопросов российской агрессии и оккупации украинской территории, чтобы укрепить свою юридическую позицию, а также избежать обвинений в политизации судебного процесса». («Цензор.нет»).

Не помогло… Вот комментарий известного юриста, бывшего члена Венецианской комиссии от Украины Марины Ставнийчук: «Міжнародний Суд ООН відмовив Україні у тимчасових заходах проти Росії щодо фінансування тероризму. Це ключове сьогодні у проміжному рішенні Суду. На жаль, це було прогнозовано при українських підходах. У мене знову питання, хто буде відповідати за бездарність і непрофесійність щодо формування правової позиціі України? Хто відповідатиме за понесені судові витрати, оплату іноземних юристів, оплату вояжів чиновників тощо? Коли Вам тепер у владі, будуть розказувати, що це ще нічого не означає або ще більше — «ми перемогли» — просто не вірте». (Facebook, 19.04.2017 г.).

Да, суд в Гааге призвал ОБЕ СТОРОНЫ, Украину и Россию, соблюдать Минские договоренности (т.е. понятие ВНУТРЕННЕГО КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ, а не российской агрессии теперь закреплено еще и судом). Кроме того, можно найти и ссылку на ту часть судебного решения, где вроде бы еще и Украина должна соблюдать права русскоязычных. Т.е. отмечен непорядок: гетто для украинцев пока нету, за разговор на украинском тоже пять лет не дают и т.д..

Кстати, о гетто. Певец и композитор Олег Скрипа, родившийся в городе Советабад Ленинабадской области Таджикской ССР и выросший в г. Мурманске РСФСР, еще ЗИМОЙ дал интервью «Школе журналистов «Украинской правды»: «Люди, які не можуть вивчити українську, мають низький IQ, таким ставлять діагноз «дебілізм». Треба їх відокремити, тому що вони соціально небезпечні, треба створити гетто для них. І будемо допомагати їм, як допомагають людям з вадами, на волонтерських засадах будемо співати їм «Володимирський централ»…

И что тут началось! Да не только в России, но и в Украине. В стране, которая четвертый год гибнет от «братьев», но где все, кому не лень, плюнули в певца Скрипку…

Кстати, а знаете, почему ЗИМНЕЕ интервью появилось только вчера? Да потому, что 20 апреля Киевсовет принял ЗА ОСНОВУ проект решения о «практически тотальной украинизации деловой и общественной жизни в Киеве… В частности, сотрудники предприятий общественного питания, продавцы в магазинах и киосках, работники общественного транспорта теперь обязаны начинать общаться с клиентами исключительно на украинском языке. Перейти на другой язык они могут только по просьбе клиента. Также в городе основным языком всех вывесок и афиш должен стать украинский. Это же касается любых рекламных объявлений, включая ценники в магазинах». («Киевский экспресс»).

Представляете, что бы случилось, если бы в Париже официантов обязали говорить по- французски? Да кошмар! А вот в Киеве касательно украинского это может случиться, когда принятое «за основу», станет решением. Но чтобы исключить подобное — «пошла волна», и запевалой здесь оказался «своевременный» запуск сказанного когда-то зимой Олегом Скрипкой.

А мы тут удивляемся, почему Путин в отношениях с Украиной чувствует себя огурцом (товарооборот с «братьями» растет как на дрожжах) и почему мы с треском проиграли суд в Гааге. Да не надо, братцы, удивляться…

Леонид Романовичев