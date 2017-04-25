Почему Путин не помешал победе во Франции «неожиданного» Макрона?

Что там сегодня в мире? Да в мире что-то типа заголовка в «Корреспондент.нет»: «Меркель и Трамп обсудили Украину». А далее следует текст, который составители указанного заголовка, разумеется, не читали: «Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в понедельник двусторонние отношения и актуальные проблемы международной безопасности… Отмечается, что лидеры обсудили конфликты в Сирии и Йемене, а также актуальные угрозы безопасности со стороны Северной Кореи».

Украины «здесь и не стояло»…

Тем временем, журналистский мир был занят результатами выборов во Франции. Чем они интересны для нас? Да тем, что прошли по лекалам российских политологов, по которым клепаются голосования и в Украине тоже. Единственное отличие — никаких (обязательных и у нас, и в России) фальсификаций плюс блестящая работа французских социологов.

Все остальное отработано еще при Ельцине. Помнится французы уже один раз использовали подобный богатый российский опыт. Впрочем, почитаем «Википедию»:

«В 2002 году Ширак был переизбран на второй президентский срок. Это произошло благодаря неожиданному выходу во второй тур лидера Национального фронта Жан-Мари Ле Пена, в результате чего Ширак, имевший довольно низкий рейтинг и набравший в первом туре лишь 20 %, получил 82 % голосов во втором. Перед вторым туром все левые партии… призвали своих сторонников проголосовать за Ширака под лозунгами: «за вора, но не за фашиста» и «голосуй с прищепкой на носу». В дальнейшем рейтинг Ширака оставался низким и не превышал 35 % поддержки».

Т.е. вариант, по которому сначала Ельцину втащили соперником во второй тур коммуниста Зюганова, а затем уже Кучме — коммуниста Симоненко, и французам понравился. Нынче у этой схемы появилась вариация. Учитывая что президент-социалист Франсуа Олланд не только стал «отцом» антиукраинской коалиции, более известной как «Нормандская четверка», но и дорулил Францией до ручки, пришлось пойти на постсоветскую хитрость.

Оказывается в 2015 году Ротшильды пристроили своего (из Rothschild & Cie Banque) инвестиционного банкира Эммануэля Макрона министром экономики в правительстве социалистов. Покровительствовал последнему лично Олланд. И вдруг в 2016-м Макрон бросает министерство, создает движение «Вперед» и уже в 2017-м «неожиданно» выходит во второй тур президентских выборов. Никогда прежде он в выборах (даже типа в сельсовет) не участвовал, разветвленной партийной структуры не имеет, но тут такой успех!

Да, деньги семейки Ротшильдов, конечно же имеют значение, да и внешность 40-летнего политика, женатого на своей бывшей 64-летней учительнице, почему-то француженкам очень нравится. Но извините, в политике, да еще на таком уровне чудес не бывает! Отсюда вывод: понимая, что бренд соцпартии потоплен, был отыгран уже очередной «нашеский» избирательный вариант. Это когда последовательно топились отработанные «партии власти» типа НДП и СДПУ(о), а на их месте располагались «новые» Партия регионов или (ныне) БПП.

Заметим, что «голлистская» партия Франции, которую представлял предыдущий (до Олланда) президент Николя Саркози, с 1958 года восемь раз кардинально меняла название. Наверное по этому пути, наконец-то, пошли и социалисты. На эту мысль наталкивает то обстоятельство, что официально они выдвинули некоего малоизвестного Бенуа Амона, взявшего всего 6,4% голосов в первом туре.

Главными же соперниками нового фаворита Макрона считались двое: экс-премьер времен президента Саркози Франсуа Фийон (от «голлистов») и лидер Национального фронта Мари Ле Пен. С репутацией: первый — друг Путина, а вторая — его же содержанка. Но по чисто случайному стечению обстоятельств клятый сайт WikiLeaks (или даже теперь это международная организация) опубликовал тысячи документов с компроматом на упомянутых господ.

Учитывая же то, что «мокрый (Ле Пен) воды не боится», пострадал лишь Фийон. Его жена и сыновья числились его же помощниками и получали бюджетные деньги, и этого хватило, чтобы упомянутый экс-премьер вперед пропустил финалистов Макрона и лидера французских ультраправых.

В результате чего повторился 2002 год. И теперь не только проигравший социалист, но и Фийон и все прочие призвали французов голосовать против Ле Пен.

Вот и вся «тайна бургундского двора». Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил по этому поводу, что даже очень желающий сделать Ле Пен президентом Франции Путин просто не успеет обляпать Макрона компроматом. А может и не посмеет?

Ротшильды, заметим, не от хорошей жизни — в сговоре с Олландом — взялись проводить своего президента. Это в Украину приезжает президент Израиля Ривлин и в лучших гэбэшных традициях, «выступая в Верховной Раде заявил о причастности многих украинцев к массовому уничтожению евреев» («Факты», 28.09.2016 г.) . Кроме того у нас бывают по две «антисемитских» провокации в году — с громкой реакцией на них, и на этом все еврейские проблемы в Украине заканчиваются. А из Франции евреи бегут!

Вот только несколько заголовков : «Несчастен, как еврей во Франции» (Радио Свобода, 17.02.2015 г.); «Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции» (Корреспондент.нет», 26.12.2016 г.); «Французский исход. Что заставляет евреев бежать из Пятой Республики в Израиль» («Лента.ру», 17.01.2017 г.). Понятно что с этим надо было что-то делать, и тут под рукой у Ротшильдов оказался Макрон.

Удастся ли последнему победить Мари Ле Пен (социологи дают расклад 64% на 36%, но это без возможного путинского вброса компромата)? Удастся ли ему сбить волну эмиграции евреев в Израиль (Франция нынче на первом месте по этому показателю)? Удастся ли ему обновить бренд социалистов? Ответы на эти вопросы даст жизнь. Но уже в двух ведущих странах Запада к власти пришли не традиционные политики, а откровенные деляги. Правда один из них любит молодух, а другой, скажем так, дам постбальзаковского возраста. Иными словами, после США еще и французам предстоит испытать стойкость их политической системы и демократии.

Хотя нам бы их проблемы…

Леонид Романовичев