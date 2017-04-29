О чем договорятся по Украине без Украины или что сказал Олег Скрипка?

На прошедшей неделе случилось минимум две пиар­кампании и четыре действительно важных события. Начнем с громких и рассчитанных и на так задуренное население вещей. Певец Олег Скрипка что-­то не так сказал об Украиной владеющих, но в языковые особенности «тубильцев» не вникающих… А кроме того, НАБУ с окладами в 60 тысяч гривен, как ей и положено, проимитировала арест экс­-нардепа Николая Мартыненко.

Страсти по Скрипке…

Заметим, что кампания по Олегу Скрипке как резко началась, так резко и закончилась. Потребовалось вбить в мозги обывателя некий «ай­ай­ай», но когда пришедшие в сознание граждане высказали если не одобрение, но понимание сказанного певцом, то информационный пузырь тут же сдулся.

Мы уже обращались к теме О. Скрипки в блоге на сайте газеты, но вот еще пару слов. Родившемуся в Таджикистане и выросшему в Мурманске певцу приписывают такие слова: «Люди, які не можуть вивчити українську, мають низький IQ, таким ставлять діагноз «дебілізм». Треба їх відокремити, тому що вони соціально небезпечні, треба створити гетто для них. І будемо допомагати їм, як допомагають людям із вадами, на волонтерських засадах будемо співати їм «Володимирський централ».

Если даже не замечать перекручивания и выхватывания из контекста реально сказанного Скрипкой, то стоит обратить внимание на то, что запись интервью состоялась 10.12.2016 г. Но лишь 20 апреля «Украинская правда» (Георгий Гонгадзе где-­то там переворачивается в гробу) размещает его с заголовком: «Для людей, які не можуть вивчити мову, треба створити гетто».

Дело УП тут же подхватил российский МИД. Где, как вы понимаете, только и смотрят, что там пишут украинские сайты. Это точно, как Путин во время своего прямого телемоста с народом 16.04.2015 г. уже через 20 минут после убийства Олеся Бузины дал свой комментарий. Раньше Путина, если верить Facebook, тогда успел только всем известный Антон Геращенко. Ибо как­то странно выглядело, если бы Путин первым сообщил о гибели Бузины в Киеве…

Кстати, провокация УП – и это заметили многие, прекрасно ложится на ноты российских спецслужб (тут еще и постаревшая Лолита Милявская в воскресенье таки добилась «славы» в Конотопе). ФСБ­ГРУ собираются если не сорвать, то смазать впечатление о конкурсе «Евровидения» в Киеве. И кампания со Скрипкой здесь может стать лишь запевом.

Но не только из­за атаки на праздник в Киеве весь визг начался. Именно 20 апреля Киевсовет принял за основу (т.е. в первом чтении) постановление по языку. И, похоже, чтобы обеспечить «народный гнев» по случаю принятия решения в целом, и был прибережен упомянутый вброс от УП.

После чего вся украинская советская интеллигенция… Хотя это неправильно ­ вся колониальная интеллигенция тут же дала о себе знать. Вот один из заголовков на «Гордоне»: «Бекешкина ­ Съездите на фронт, посмотрите, сколько русскоязычных воюют за Украину, и скажите им, что они не патриоты, раз не говорят по­украински!».

В этой связи мы процитируем один из комментариев в Facebook на указанную статью: «В колоніальній до цього дня Україні – з не лише колоніальною адміністрацією, але й колоніальними «велетами духу», колоніальною ­ хоча часом і «украиноговорящей» ­ інтелігенцією нікого не цікавить мовне пригноблення українців. Тобто патріотів і непатріотів, дітей і дорослих, освічених і не дуже, духовних і бездуховних. Вся причина гвалту навколо «поруганной чести и прав русскоговорящих»… не у Скрипці та його словах. Насправді причина у прийнятому за основу 20 квітня рішенні Київради про хоч якесь людське ставлення до українців у кафе, супермаркетах та інших «присутственных местах» начебто української столиці. І вся ця ганебна кампанія покликана всього лише залишити Київ навіть не «русскоговорящим», а «русским городом»… А всілякі гарні слова, в тому числі про патріотів на фронті – то все від лукавого. Українські патріоти з фронту теж чогось заслужили. Ну хоча б того, аби в начебто українській столиці до них ставилися не як до темношкірих у ПАР часів апартеїду»…

Добавим только, что Ирина Бекешкина – это «гуру» т.н. украинской и т.н. социологии…

Вольный Мартыненко

Да, когда почти все стихло с Олегом Скрипкой, народу придумали новое развлечение. Детективами НАБУ был задержан экс-­народный депутат Николай Мартыненко. Товарищ является настолько знаковой фигурой (хотя и теневой), что грех о нем не сказать.

Начинал инженером в КБ «Антонов», затем комсомол, и к 30 годам он ­ секретарь Киевского горкома ЛКСМУ. Далее, как и положено – бизнес, а с 1998 года – политика и депутатство. Говорят, что он финансировал первый Майдан и что был приставлен Кучмой к Ющенко «серым кардиналом». Как только Виктор Андреевич начал уходить из­под опеки, фактически увел у него и партию («Наша Украина»), и фракцию парламента. Перебежал к Юле. Затем и снова, похоже, Кучмой приставлен к Яценюку. Т.е. вошел во «Фронт змін», влившийся после посадки ЮВ в «Батьківщину». Накануне выборов 2014 года он уже в «Народном фронте» Яценюка­-Турчинова.

И весь этот период Мартыненко возглавлял (сначала в заместителях) Комитет по топливно­энергетическому комплексу ВР. Ввиду того, что россияне посадили «смотрящим» за НАК «Нефтегаз Украины» Фирташа, Мартыненко де­факто стал «смотрящим» (или «реальным владельцем») лишь НАЭК «Энергоатом». Т.е. конторы, для которой все украинские АЭС – всего лишь подчиненные цеха. Скандалы вокруг добровольно сложившего полномочия нардепа Мартыненко случались не раз. Нынче на него открыты уголовные дела в Швейцарии и Чехии. Ну и в Украине…

Почему? «Страна.ua» 20. 04.2017 г. дала расшифровку записи беседы беглого нардепа Онищенко и Мартыненко в Лондоне:

«Мартыненко: Сколько я ему помогал…. Благодаря мне он стал министром иностранных дел. Ты не представляешь! Притом Анька моя (вторая жена Мартыненко. – Прим. ред.) дружит с его женой. Говорит, вполне нормальная. Так ты не знаешь, что там дома делается, там тоже такое. Так он (Порошенко. – Прим. ред.) считает, что у него кругом дискомфорт – на работе дискомфорт, дома дискомфорт, со здоровьем дискомфорт, со сном дискомфорт. Везде… дискомфорт…

Он мне бизнес по «Энергоатому» (НАЭК «Энергоатом». – Прим. ред.) не решил. Потом пристал ко мне, давай я посмотрю твои выписки документов и так далее. Ну, я дал документы, доступы. Они посмотрели. А потом после этого ко мне СБУ приезжает. По запросам, по всему. Ну чистый … понимаешь? Он мне чуть не поломал систему, которую я выстраивал лет десять»…

Там, где точки ­ вы поняли, что говорилось. И, наверное, все поняли, что г­н Мартыненко не поделился с г­ном Порошенко и накликал на себя НАБУ…

Но дальше интересно другое. В суд вызволять Мартыненко пришли трое действующих министров и 18 народных депутатов. И таки взяли на поруки! И тут вспомнился эпизод из «Аквариума» Виктора Суворова. Что в любом советском посольстве главным был резидент ГРУ (КГБ). Да, посла он ­ так уж и быть ­ не трогал, но все остальные, независимо от посольских должностей (секретари, посланники, атташе) ­ «в обеспечение»! Т.е. если шпион от ГРУ едет на конспиративную встречу или закладывать тайник, то вся посольская орава отвлекает слежку, создает дорожные пробки полиции, отмазывает вдруг попавшегося и т.д. Ибо главные здесь не они…

Так вот «в обеспечении» у Мартыненко оказались министры инфраструктуры, образования и науки, молодежи и спорта, замглавы ЦИК, ну и полтора десятка обычных «кнопкодавов». Чтобы все знали, кто здесь главный….

Осталось полтора месяца до «реформ»?

А теперь о вещах и вправду важных, из­за которых, может, и все упомянутые пиар­акции задумывались. Издание «Гордон», 21.04.2017 г.: «Администрация президента США Дональда Трампа может создать должность спецпредставителя по Украине, который напрямую будет вести переговоры с помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым».

Это подтверждает наши подозрения, высказанные в прошлый раз, что Украина БЫЛА И ЕСТЬ ПРЕДМЕТОМ ТОРГА. А то, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон весьма удачно съездил в Москву, подчеркивает уже другой заголовок: «ExxonMobil просит разрешения продолжить бурение в России, несмотря на санкции – WSJ» (Interfax­Украина, 20.04.2017 г.). Почему удачно? Почитаем «Википедию»: «Рекс Тиллерсон ­ председатель совета директоров и главный управляющий нефтяной компании ExxonMobil (до 1 января 2017 года). А бывших газовиков, нефтяников, чекистов и полковников не бывает!

Это, наверное, и все о «международной поддержке» Украины. О том, что Путин провел Дональда Трампа в президенты США, мы тоже писали в прошлый раз. И что кремлевский вождь теперь даже недоволен американской системой демократии, не позволяющей российскому ставленнику быстро решить поставленные перед ним задачи.

Тем временем в процессе реализации нынче целых два СОВМЕСТНЫХ решения по Украине. По первому ни у Путина, ни у его западных партнеров разногласий нет: украинская земля должна у украинцев быть отнята. И эта «хотелка» продавливается всеми возможными способами.

Т.е. не только выдвинут ультиматум МВФ, но вступили в дело разные «эксперты». И проводят они «круглые столы». Вот один такой состоялся в пятницу в «Укринформе». Запевалой оказался экономист IMF Group Украина Михаил Кухарь: «Всі побоювання і страшилки, що Україну скуплять, приміром, китайці, невиправдані. Адже ті ж США, Східну Європу, Литву і Латвію не скупили… Росія п’ять років як відкрила ринок землі, Білорусь – рік тому». («Голос Украины», 22.04.2017 г.).

Сразу же несколько уточнений. IMF ­ это по­нашему МВФ. Т.е. г­н Кухарь за деньги МВФ лоббирует его же интересы в Украине. А теперь о Литве, Латвии и Беларуси. Земли там, как у нас на Полесье (т.е. с 1990­х годов часто брошены, ибо невыгодно обрабатывать). Но у прибалтов и белорусов другой земли нет, и они ее пашут. Что же касается США, России и Восточной Европы, то там во власть приходят другие, нежели у нас, люди. Наши же собираются распродать страну по дешевке и разграбить ее же по максимуму. История с Мартыненко – яркое тому подтверждение.

Поэтому уж украинские черноземы ­ в этом можно не сомневаться ­ будут отняты у украинцев в извращенной форме. За мизерную взятку! «У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформам: один­два месяца», – заявил министр финансов Данилюк («Цензор.нет». 21.04.2017 г.). И тогда МВФ, добавим от себя, даст новые 92 млн долларов на взятки, а весь остальной «миллиард» очередного транша ­ просто бумажки, которых и трогать нельзя…

Кстати, о «пенсионной реформе»! 18 апреля все тот же «Гордон» (перебор с ним сегодня!) вышел с заголовком: «Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден рекомендует уменьшить количество украинских пенсионеров».

В ответ соцсети на по сути нацистские заявления представителя МВФ ответили просто: «Так что теперь водителям премию будут давать за каждого задавленного пенсионера?». Нам же другое хотелось бы знать: и в Голландии, откуда, похоже, родом представитель МВФ, тоже популярны такие «а­ля Гитлер» взгляды по поводу «отработанного материала»? А у нас, получается, подобное встречается на «ура»…

Но тут получается, что по вопросу населения Украины между Ротшильдами и Путиным есть некие разногласия. Ротшильды за то, чтобы старые здесь вымерли, а молодые эмигрировали, оставив эту землю «некитайцам». Путин же, судя по всему, ратует за то, чтобы заполучить в свою тюркско­кавказско­китайскую Россию полностью деукраинизированное СЛАВЯНСКОЕ население Украины. Вот об этом, наверное, американцы и собираются переговаривать с Сурковым?

И под занавес о выборах президента Франции. Во второй тур прошли фактически содержанка Путина Мари Ле Пен и лидер движения «Вперед» 40­летний Эмануэль Макрон. Инвестиционный банкир Rothschild & Cie Banque… Вопросы есть к названию банка – «Ротшильд»!.. И еще: «В 2007 году женился на своей бывшей учительнице французского языка Бриджит Троньё, которая старше его на 24 года и в которую он был влюблён со школьных времён. У Бриджит трое детей от прежнего брака». («Википедия»)…

Среди позитива лишь то, что социологи Франции ошиблись в прогнозах лишь на сотые процента…

Леонид Романовичев