О чем договорятся по Украине без Украины или что сказал Олег Скрипка?

На прошедшей неделе случилось минимум две пиаркампании и четыре действительно важных события. Начнем с громких и рассчитанных и на так задуренное население вещей. Певец Олег Скрипка что-то не так сказал об Украиной владеющих, но в языковые особенности «тубильцев» не вникающих… А кроме того, НАБУ с окладами в 60 тысяч гривен, как ей и положено, проимитировала арест экс-нардепа Николая Мартыненко.
Страсти по Скрипке…
Заметим, что кампания по Олегу Скрипке как резко началась, так резко и закончилась. Потребовалось вбить в мозги обывателя некий «айайай», но когда пришедшие в сознание граждане высказали если не одобрение, но понимание сказанного певцом, то информационный пузырь тут же сдулся.
Мы уже обращались к теме О. Скрипки в блоге на сайте газеты, но вот еще пару слов. Родившемуся в Таджикистане и выросшему в Мурманске певцу приписывают такие слова: «Люди, які не можуть вивчити українську, мають низький IQ, таким ставлять діагноз «дебілізм». Треба їх відокремити, тому що вони соціально небезпечні, треба створити гетто для них. І будемо допомагати їм, як допомагають людям із вадами, на волонтерських засадах будемо співати їм «Володимирський централ».
Если даже не замечать перекручивания и выхватывания из контекста реально сказанного Скрипкой, то стоит обратить внимание на то, что запись интервью состоялась 10.12.2016 г. Но лишь 20 апреля «Украинская правда» (Георгий Гонгадзе где-то там переворачивается в гробу) размещает его с заголовком: «Для людей, які не можуть вивчити мову, треба створити гетто».
Дело УП тут же подхватил российский МИД. Где, как вы понимаете, только и смотрят, что там пишут украинские сайты. Это точно, как Путин во время своего прямого телемоста с народом 16.04.2015 г. уже через 20 минут после убийства Олеся Бузины дал свой комментарий. Раньше Путина, если верить Facebook, тогда успел только всем известный Антон Геращенко. Ибо както странно выглядело, если бы Путин первым сообщил о гибели Бузины в Киеве…
Кстати, провокация УП – и это заметили многие, прекрасно ложится на ноты российских спецслужб (тут еще и постаревшая Лолита Милявская в воскресенье таки добилась «славы» в Конотопе). ФСБГРУ собираются если не сорвать, то смазать впечатление о конкурсе «Евровидения» в Киеве. И кампания со Скрипкой здесь может стать лишь запевом.
Но не только изза атаки на праздник в Киеве весь визг начался. Именно 20 апреля Киевсовет принял за основу (т.е. в первом чтении) постановление по языку. И, похоже, чтобы обеспечить «народный гнев» по случаю принятия решения в целом, и был прибережен упомянутый вброс от УП.
После чего вся украинская советская интеллигенция… Хотя это неправильно вся колониальная интеллигенция тут же дала о себе знать. Вот один из заголовков на «Гордоне»: «Бекешкина Съездите на фронт, посмотрите, сколько русскоязычных воюют за Украину, и скажите им, что они не патриоты, раз не говорят поукраински!».
В этой связи мы процитируем один из комментариев в Facebook на указанную статью: «В колоніальній до цього дня Україні – з не лише колоніальною адміністрацією, але й колоніальними «велетами духу», колоніальною хоча часом і «украиноговорящей» інтелігенцією нікого не цікавить мовне пригноблення українців. Тобто патріотів і непатріотів, дітей і дорослих, освічених і не дуже, духовних і бездуховних. Вся причина гвалту навколо «поруганной чести и прав русскоговорящих»… не у Скрипці та його словах. Насправді причина у прийнятому за основу 20 квітня рішенні Київради про хоч якесь людське ставлення до українців у кафе, супермаркетах та інших «присутственных местах» начебто української столиці. І вся ця ганебна кампанія покликана всього лише залишити Київ навіть не «русскоговорящим», а «русским городом»… А всілякі гарні слова, в тому числі про патріотів на фронті – то все від лукавого. Українські патріоти з фронту теж чогось заслужили. Ну хоча б того, аби в начебто українській столиці до них ставилися не як до темношкірих у ПАР часів апартеїду»…
Добавим только, что Ирина Бекешкина – это «гуру» т.н. украинской и т.н. социологии…
Вольный Мартыненко
Да, когда почти все стихло с Олегом Скрипкой, народу придумали новое развлечение. Детективами НАБУ был задержан экс-народный депутат Николай Мартыненко. Товарищ является настолько знаковой фигурой (хотя и теневой), что грех о нем не сказать.
Начинал инженером в КБ «Антонов», затем комсомол, и к 30 годам он секретарь Киевского горкома ЛКСМУ. Далее, как и положено – бизнес, а с 1998 года – политика и депутатство. Говорят, что он финансировал первый Майдан и что был приставлен Кучмой к Ющенко «серым кардиналом». Как только Виктор Андреевич начал уходить изпод опеки, фактически увел у него и партию («Наша Украина»), и фракцию парламента. Перебежал к Юле. Затем и снова, похоже, Кучмой приставлен к Яценюку. Т.е. вошел во «Фронт змін», влившийся после посадки ЮВ в «Батьківщину». Накануне выборов 2014 года он уже в «Народном фронте» Яценюка-Турчинова.
И весь этот период Мартыненко возглавлял (сначала в заместителях) Комитет по топливноэнергетическому комплексу ВР. Ввиду того, что россияне посадили «смотрящим» за НАК «Нефтегаз Украины» Фирташа, Мартыненко дефакто стал «смотрящим» (или «реальным владельцем») лишь НАЭК «Энергоатом». Т.е. конторы, для которой все украинские АЭС – всего лишь подчиненные цеха. Скандалы вокруг добровольно сложившего полномочия нардепа Мартыненко случались не раз. Нынче на него открыты уголовные дела в Швейцарии и Чехии. Ну и в Украине…
Почему? «Страна.ua» 20. 04.2017 г. дала расшифровку записи беседы беглого нардепа Онищенко и Мартыненко в Лондоне:
«Мартыненко: Сколько я ему помогал…. Благодаря мне он стал министром иностранных дел. Ты не представляешь! Притом Анька моя (вторая жена Мартыненко. – Прим. ред.) дружит с его женой. Говорит, вполне нормальная. Так ты не знаешь, что там дома делается, там тоже такое. Так он (Порошенко. – Прим. ред.) считает, что у него кругом дискомфорт – на работе дискомфорт, дома дискомфорт, со здоровьем дискомфорт, со сном дискомфорт. Везде… дискомфорт…
Он мне бизнес по «Энергоатому» (НАЭК «Энергоатом». – Прим. ред.) не решил. Потом пристал ко мне, давай я посмотрю твои выписки документов и так далее. Ну, я дал документы, доступы. Они посмотрели. А потом после этого ко мне СБУ приезжает. По запросам, по всему. Ну чистый … понимаешь? Он мне чуть не поломал систему, которую я выстраивал лет десять»…
Там, где точки вы поняли, что говорилось. И, наверное, все поняли, что гн Мартыненко не поделился с гном Порошенко и накликал на себя НАБУ…
Но дальше интересно другое. В суд вызволять Мартыненко пришли трое действующих министров и 18 народных депутатов. И таки взяли на поруки! И тут вспомнился эпизод из «Аквариума» Виктора Суворова. Что в любом советском посольстве главным был резидент ГРУ (КГБ). Да, посла он так уж и быть не трогал, но все остальные, независимо от посольских должностей (секретари, посланники, атташе) «в обеспечение»! Т.е. если шпион от ГРУ едет на конспиративную встречу или закладывать тайник, то вся посольская орава отвлекает слежку, создает дорожные пробки полиции, отмазывает вдруг попавшегося и т.д. Ибо главные здесь не они…
Так вот «в обеспечении» у Мартыненко оказались министры инфраструктуры, образования и науки, молодежи и спорта, замглавы ЦИК, ну и полтора десятка обычных «кнопкодавов». Чтобы все знали, кто здесь главный….
Осталось полтора месяца до «реформ»?
А теперь о вещах и вправду важных, изза которых, может, и все упомянутые пиаракции задумывались. Издание «Гордон», 21.04.2017 г.: «Администрация президента США Дональда Трампа может создать должность спецпредставителя по Украине, который напрямую будет вести переговоры с помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым».
Это подтверждает наши подозрения, высказанные в прошлый раз, что Украина БЫЛА И ЕСТЬ ПРЕДМЕТОМ ТОРГА. А то, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон весьма удачно съездил в Москву, подчеркивает уже другой заголовок: «ExxonMobil просит разрешения продолжить бурение в России, несмотря на санкции – WSJ» (InterfaxУкраина, 20.04.2017 г.). Почему удачно? Почитаем «Википедию»: «Рекс Тиллерсон председатель совета директоров и главный управляющий нефтяной компании ExxonMobil (до 1 января 2017 года). А бывших газовиков, нефтяников, чекистов и полковников не бывает!
Это, наверное, и все о «международной поддержке» Украины. О том, что Путин провел Дональда Трампа в президенты США, мы тоже писали в прошлый раз. И что кремлевский вождь теперь даже недоволен американской системой демократии, не позволяющей российскому ставленнику быстро решить поставленные перед ним задачи.
Тем временем в процессе реализации нынче целых два СОВМЕСТНЫХ решения по Украине. По первому ни у Путина, ни у его западных партнеров разногласий нет: украинская земля должна у украинцев быть отнята. И эта «хотелка» продавливается всеми возможными способами.
Т.е. не только выдвинут ультиматум МВФ, но вступили в дело разные «эксперты». И проводят они «круглые столы». Вот один такой состоялся в пятницу в «Укринформе». Запевалой оказался экономист IMF Group Украина Михаил Кухарь: «Всі побоювання і страшилки, що Україну скуплять, приміром, китайці, невиправдані. Адже ті ж США, Східну Європу, Литву і Латвію не скупили… Росія п’ять років як відкрила ринок землі, Білорусь – рік тому». («Голос Украины», 22.04.2017 г.).
Сразу же несколько уточнений. IMF это понашему МВФ. Т.е. гн Кухарь за деньги МВФ лоббирует его же интересы в Украине. А теперь о Литве, Латвии и Беларуси. Земли там, как у нас на Полесье (т.е. с 1990х годов часто брошены, ибо невыгодно обрабатывать). Но у прибалтов и белорусов другой земли нет, и они ее пашут. Что же касается США, России и Восточной Европы, то там во власть приходят другие, нежели у нас, люди. Наши же собираются распродать страну по дешевке и разграбить ее же по максимуму. История с Мартыненко – яркое тому подтверждение.
Поэтому уж украинские черноземы в этом можно не сомневаться будут отняты у украинцев в извращенной форме. За мизерную взятку! «У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформам: одиндва месяца», – заявил министр финансов Данилюк («Цензор.нет». 21.04.2017 г.). И тогда МВФ, добавим от себя, даст новые 92 млн долларов на взятки, а весь остальной «миллиард» очередного транша просто бумажки, которых и трогать нельзя…
Кстати, о «пенсионной реформе»! 18 апреля все тот же «Гордон» (перебор с ним сегодня!) вышел с заголовком: «Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден рекомендует уменьшить количество украинских пенсионеров».
В ответ соцсети на по сути нацистские заявления представителя МВФ ответили просто: «Так что теперь водителям премию будут давать за каждого задавленного пенсионера?». Нам же другое хотелось бы знать: и в Голландии, откуда, похоже, родом представитель МВФ, тоже популярны такие «аля Гитлер» взгляды по поводу «отработанного материала»? А у нас, получается, подобное встречается на «ура»…
Но тут получается, что по вопросу населения Украины между Ротшильдами и Путиным есть некие разногласия. Ротшильды за то, чтобы старые здесь вымерли, а молодые эмигрировали, оставив эту землю «некитайцам». Путин же, судя по всему, ратует за то, чтобы заполучить в свою тюркскокавказскокитайскую Россию полностью деукраинизированное СЛАВЯНСКОЕ население Украины. Вот об этом, наверное, американцы и собираются переговаривать с Сурковым?
И под занавес о выборах президента Франции. Во второй тур прошли фактически содержанка Путина Мари Ле Пен и лидер движения «Вперед» 40летний Эмануэль Макрон. Инвестиционный банкир Rothschild & Cie Banque… Вопросы есть к названию банка – «Ротшильд»!.. И еще: «В 2007 году женился на своей бывшей учительнице французского языка Бриджит Троньё, которая старше его на 24 года и в которую он был влюблён со школьных времён. У Бриджит трое детей от прежнего брака». («Википедия»)…
Среди позитива лишь то, что социологи Франции ошиблись в прогнозах лишь на сотые процента…
Леонид Романовичев
О чем договорятся по Украине без Украины или что сказал Олег Скрипка?
На прошедшей неделе случилось минимум две пиаркампании и четыре действительно важных события. Начнем с громких и рассчитанных и на так задуренное население вещей. Певец Олег Скрипка что-то не так сказал об Украиной владеющих, но в языковые особенности «тубильцев» не вникающих… А кроме того, НАБУ с окладами в 60 тысяч гривен, как ей и положено, проимитировала арест экс-нардепа Николая Мартыненко.