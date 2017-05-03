Из-за безденежья запорожцы стали хуже платить за отопление

В течение отопительного сезона уровень расчетов жителей край снижался: на 1 ноября 2016 года уровень расчетов за услуги теплоснабжения достигал 108%, а на 1 марта 2017 года этот показатель снизился до 73%.

По данным НАК «Нафтогаз Украины» за 2016 год теплоснабжающими предприятиями области потреблено природного газа на 1 805 млн. грн. На 25.04.2017 уплачен – 1 769 млн. грн. (98 %)

По словам заместителя председателя Запорожской облгосадминистрации Виктора Скобликова, в течение отопительного сезона находилось в работе 608 котельных, отапливалось 5232 жилых домов с централизованным отоплением и 1010 объектов социальной сферы.