К итогам одной фотосессии ценой в «Нафтогаз» или в досрочные выборы

Этот текст изначально планировали посвятить итогам визита Президента Порошенко в США. Мы и об этом тоже скажем, но немного ниже, а пока о набеге «аваковцев» на редакцию сайта «Страна.uа» и о задержании его руководителя.

«Главный редактор издания «Страна.uа» Игорь Гужва вымогал у одного из политиков $10 тыс. за неразмещение компромата. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко».(«Гордон.uа»).

«Страна.юа» тут же ответила: «Вечером, 22 июня, в офисе интернет-газеты «Страна.ua» прошел несанкционированный обыск силовиков. Главный редактор издания Игорь Гужва прокомментировал ситуацию… Комментарий взяла экс-министр юстиции Елена Лукаш, которая смогла с трудом попасть внутрь помещения… Адвокатов и журналистов туда не пустили».

Сразу (уже от себя) заметим, что любые процессуальные нарушения могут стать основанием для развала дела в суде. Если там уже не все порешали «решалы»…

Да, а что там за вымогательство? Процитируем уже другой материал той же «Страны.uа»: «Около 30 минут назад к нам пришли, выломали дверь… По словам Игоря Гужвы, уголовное дело против издания сфальсифицировано, и возникло оно после критической публикации о нардепе из фракции Радикальной партии Дмитрии Линько. «Пару месяцев назад к нам приходили люди от Линько. Предлагали 20 тысяч долларов, чтобы мы сняли один материал. Мы отказались. Вот с тех пор нам и пытаются шить уголовное дело», — заявил главный редактор издания».

И тут стоп!. Товарищи, кто-нибудь пробовал вымогать что-нибудь у народного депутата? А просить? Ну — и как результат?

Но это так — шуточки. А теперь к делу. Автор сих строк никогда не встречался, не сотрудничал и не собирается сотрудничать ни с Гужвой, ни с его изданиями. Автор сих строк наслышан о репутации г-на Гужвы. Автор сих строк категорически не разделяет концепцию журналисткой деятельности И. Гужвы. Но… В обстановке, когда откровенные рупоры Кремля в Украине цветут, пахнут и размножаются почкованием, обвинять в чем-то «Страну.uа», как минимум, некорректно.

А уж «вымогательство», когда взяткодатель, не имея шансов опровергнуть правду в СМИ, пытается выкупить эту правду за $20 тыс., вообще за пределами нашего понимания.

Да и вообще, те десятки наших коллег, кто радостно взвизгнул в Facebook: «Так этому Гужве и надо», — должны понимать: 1. Гужве ничего не будет — у него деньги и адвокат в лице бывшего министра юстиции. 2. Гужву повезли в киевский главк МВД на полицейской машинке. 3. Нас же с вами, если тенденции «аваковщины» не изменятся, повезут прямо на зону и не в автозаке, а в скотовозе — туда просто больше войдет… 4. Мы с трудом пережили «азаровщину» с известными последствиями — Майданом, войной, потерей территории, Порошенко, Турчиновым и Аваковым во главе Украины. Переживем ли «аваковщину»?

Впрочем, это все вопросы, пожалуй, в пустоту…

А теперь о визите (в почти телеграфном режиме).

а) Кому эта встреча нужнее? И Трампу тоже! Трамп — известный «кидала», и он сегодня висит на волоске. Поэтому пока его госсекретарь (т.е. глава МИД) Тиллерсон получил задачу дружить с Путиным, ибо последний владеет на Трампа компроматом. Путин же и Лавров тем временем громко возмущаются американской неблагодарностью — похоже ради спасения провалившегося агента Трампа…

Американский Конгресс контролируется республиканцами. У которых нет желания слить своего президента, если будет оставаться малейшая возможность не сделать этого. Возможность существует, если только Конгресс легализует, а значит и нейтрализует весь имеющийся у Путина компромат. Если этого не получится, то республиканцы хладнокровно отправят Трампа в отставку. Это удар по партии, но его пережить можно. Но если на карту будет поставлена безопасность США, а республиканцы будут упираться, то их как политическую силу просто уничтожат.

б) И Порошенко встреча с Трампом была нужна как воздух. Он тоже висит на волоске. Его нигде не любят — ни в стране, ни за рубежом. Уже и Путин начал в нем сомневаться. И тут фотосессия с Трампом — пусть и в режиме «зайти на огонек» (drop-in) — это резкое повышение ставок и продление агонии Украины еще на пару месяцев. Разумеется, Петр Алексеевич за ценой не постоял!

А какова эта цена? Самая хищная «акула» Уолл-стрит по фамилии Трамп даже в непростой для себя ситуации своего не упустил. Поэтому встреча сначала с вице-президентом Пенсом, а затем и с Трампом состоялась после беседы Порошенко с министром энергетики США Риком Перри. О чем говорили? О сжиженном газе, для доставки которого в Одессу нет никаких возможностей, или о «национализации» (по образцу «Приватбанка» Коломойского) облгазов Фиратша? И тоже в интересах американского энергетического аналога Goldman Sachs? А может говорили сразу о приватизации последним «Нафтогаза» — с теми же мутными схемами, тарифами и субсидиями, которые существуют сегодня?

Впрочем нас поправят, что так далеко загадывать не надо — американцы скромно потребовали разрушить правительственную коалицию в ВР и провести досрочные выборы. Полагая, что не только Путин, но и упомянутый Goldman Sachs проведут в Верховную Раду больше своих… Ибо пока Президент катался в США, появился заголовок: «НАБУ разоблачило Розенблата и Полякова совместно с ФБР. Общая сумма взяток в этом деле — 300 тысяч долларов, рассказали руководители НАБУ и САП». (УНИАН, 20.06.2017 г.).

ФБР — это федеральное бюро расследований США. Отметим также, что нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков — это «кошельки» соответственно «БПП» и «Народного фронта». Т.е, люди, которые, говорят, конвертируют нажитое непосильным трудом в премиальные за каждое голосование упомянутых фракций.

К тому же ГПУ им. Юрия Луценко (в кои-то веки!) мигом отреагировала на событие и подала представления на снятие депутатской неприкосновенности не только с упомянутых, но еще и с ближайших подручных Ляшко и Авакова, а, кроме того, и на «кошелек» «Воли народа» Олеся Довгого. Тот, говорят, «стимулировал» на удачные голосования уже эту депутатскую группу.

Так что последствий фотосессии Порошенко и Трампа не надо, как нам обещают, ждать несколько месяцев — они уже видны! Но то ли еще будет?

Леонид Романовичев