Вирус Petya.A, римское Cui prodest? и прочие полезные вещи

27 июня — и в первую очередь Украина, а затем и весь мир подверглись некоей хакерской атаке. Вирус-вымогатель Petya.A «прошелся», как выяснила компания Microsoft, по 12,5 тысячам украинских компьютеров. Пострадали в основном госучреждения, крупные компании и банки. Как сообщил нам в своем комментарии известный в Запорожье IT-специалист Владимир Щербаков, пострадали исключительно ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ люди.

Дело в том, что в понедельник 26-го июня состоялось очередное обновление программного обеспечения налогового учета MEDoc. И вот те, кто обновил 27 июня получили скандал, а кто не сделал этого — уцелел. Официальный блог Microsoft по этому поводу высказался однозначно: «У Microsoft теперь есть доказательства того, что несколько активных инфекций начались с процесса обновления MЕDoc»…

Сразу скажем, что упомянутое программное обеспечением через колено внедрил глава Миндоходов и сборов Александр Клименко, проигнорировав любую альтернативу. Он, как и всякий приближенный к Януковичу человек, естественно, находится в Москве. Но дело его в Украине живет и колосится.

В Интернете всячески муссируется информация, что упомянутый Petya.A затронул и Европу, и США, и Россию. Во что верится с большим трудом. Хапуги из Microsoft так достали весь мир своим вымогательством, что практически все госструктуры (по сведениям того же В. Щербакова) Германии, Франции, Китая и даже России перешли на бесплатную операционную систему Linux. Оставив Microsoft с его Windows с носом.

В Украине же программное обеспечение — это кладезь откатов, поэтому здесь Windows все еще в большом почете. Несмотря на то, что Microsoft считает Украину страной отпетых нарушителей авторских прав, пострадали, как мы понимаем, именно те, кто пользовались лицензированным Windows, и те, кто тратили на защиту фантастические деньги.

И тут сразу же вопрос: чья работа? «Бывший IT-директор «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет рассказал «Стране.ua», что… вирус использовал уязвимость, которой в свое время пользовались американские спецслужбы (NSA) в своих интересах. Но в прошлом году NSA сами стали жертвами утечки данных, и наружу вытекла информация о куче «дырок», которыми они пользовались. В том числе стала публичной информация об этой конкретной уязвимости в Windows, которую использовал недавно и WannaCry, и этот Petya». (28.06.2017 г.).

Т.о. один крайний очерчен. Но зачем это американцам? Давайте по-другому: в американской «Кремниевой долине» тьма вытолканных из Украины политикой Яценюка-Гройсмана IT-специалистов. Может, это их «привет» любимой Родине?

Но ведь атака прошла накануне украинского праздника, да еще и вирус носит весьма специфическое название Petya.A (с последующим появления десятков «фотожаб» с портретами нашего президента). Да, это фирменный ход Путина. Впрочем, делать Украине гадости Путин старается в День Независимости, а День Конституции он и у себя праздником не считает…

Поэтому давайте скажем так: Путин мог санкционировать хакерскую атаку на Украину, но в условиях, когда в Америке судьба его агента Трампа висит на волоске, к тому же из-за вмешательства российских хакеров в американские выборы, ему только лишнего скандала не хватает.

И тут приходится вернуться к римскому Cui prodest? (Кому выгодно?). И получается, что основной выгодополучатель сидит… в Украине. Да, вы заметили, что если первым некое событие начинает комментировать небезызвестный нардеп Антон Геращенко, то дело настолько мутное, что верить официальной версии просто нельзя..

Так вот: вирус Petya.A оказался никаким не вымогателем, а разрушителем информации и программного обеспечения. Т.е. просто ломом по чьей-то голове. И громким информационным поводом, затмившим все и вся. А ведь затмевать было что! В течении двух дней в результате взрывов погибли полковник военной разведки (посреди Киева) и полковник СБУ (в дальнем тылу на Донбассе).

Но были и другие события! Подал в отставку глава правления «национализированного» «Приватбанка» Александр Шлапак. Он, напомним, экс-министр экономики, экс-министр финансов, экс-зам главы НБУ, экс- глава казначейства. И его отставка куда важнее вируса Petya.A. Ибо: а) уже докапитализированный на 116 млрд гривен (!) «национализированный» «Приватбанк» требует еще докапитализации на 38,5 млрд. гривен. И это в ситуации, когда Гройсман не может найти жалких 250 млн. на запорожские мосты.

И еще. «Согласно годовой отчетности «Приватбанка», проверенной аудиторами Ernst & Young, объем инсайдерских кредитов в портфеле банка оценен в 9,98 млрд. грн, что составляет менее 6% портфеля корпоративных кредитов банка». («Страна.ua»). Говоря по-русски, это означает, что главный мотив «национализации» «Приватбанка» (отъема его у Коломойского в интересах Goldman Sachs) исчез. Ведь причиной национализации называли «плохие кредиты» в сумме 113 млрд. гривен. А теперь говорят, что Коломойский еще в мае подал в суд о незаконности упомянутого «отжима». И Шлапак не хочет за это все отвечать.

И вторая новость 27 июня, которую «забили» паникой вокруг вируса Petya.A. Помните три громкие события июня-августа 2015 года, позволившие дискредитировать батальон «Торнадо», «Правый сектор» и партию «Свобода»? Да, это вопли вокруг остановки первым контрабандного поезда, это громкий и «ужасный терроризм» ПС в Мукачево, и это обвинение едва ли не в соучастии «свободовцев» в убийстве четырех нацгвардейцев под стенами Верховной Рады.

Так вот — мукачевское дело лопнуло. Суд признал, что члены «Правого сектора» не были ни террористами, ни бандитами и отпустил их из зала суда. Оставили лишь обвинение в неподчинении властям, т. е., выходит, вооруженным «титушкам», получившим после Мукачево название «йовбаков». Понятно, что и эта весть благодаря удачному вирусу была похоронена в недрах информационных лент.

Было и еще одно событие, а именно попытка рейдерского захвата однопартийцами Авакова (при поддержке полиции и Нацгвардии) фермерского хозяйства на Кировоградщине, но о ней уже в газетном варианте в следующий четверг.

Впрочем, возможно здесь речь о просто удачном совпадении. Хотя люди, которые сознательно уничтожают промышленность и экономику Украины, готовят массовые эпидемии (при отсутствии вакцин и сворачивании системы медпомощи) и не удосужились за три с лишним года войны запустить хоть один патронный завод, запросто могли организовать и маленький конец света в одной отдельно взятой системе бухгалтерской отчетности.

Леонид Романовичев