К вопросу о 120 убитых на фронте наших бойцов

3 июля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сделала заявление: «К сожалению, с начала только 2017 года у нас 120 погибших воинов, у нас почти 900 раненых воинов, у нас 47 погибших гражданских и у нас более 100 раненых гражданских». («Гордон.ua»)

На странице Дм. Гордона в Faсebook тут же начались жаркие дебаты и появилась вот такая реплика: «Ну і скільки цих випадків задокументовано? Скільки за ініціативи непостійного члена Ради Безпеки ООН — України — відбулося засідань, на яких розглянуто докази порушення Росією міжнародних норм? Скільки документально обґрунтованих скарг надійшло до європейських інституцій на: а) бездіяльність (сліпоту-глухоту) місії ОБСЄ? б) на очевидну упередженість останньої на користь Росії? А коли цілий віце-прем’єр озвучує лише статистику, то чим вона відрізняється від відвертих дармоїдів (це у кращому випадку) та саботажників — Клімкіна, Петренка, Луценка і Муженка?

Ух ты, как остро? А может комментатор просто на всех наговаривает? Начнем по порядку. С 1.01.2016 г. и до конца текущего — Украина и вправду является непостоянным членом Совета безопасности ООН. Т.е. может запросто сама вносить вопросы повестки дня. Ну и?

Ну и ничего… Напомним, что как только мы получили место непостоянного члена СБ ООН, то послом Украины сюда был срочно прислан г-н Ельченко. Транзитом из Москвы… Где он числился послом Украины, хотя был из российской столицы отозван в 2014-м. Папа Ельченко — член Политбюро ЦК КП Украины времен Щербицкого, сам Ельченко после победы Януковича на президентских выборах стал послом в России. С характеристикой: «Он отстаивал интересы России в Украине сильнее, чем интересы Украины в России».

Теперь г-н Ельченко представляет Украину в ООН, и есть ли у кого вопросы, почему снаряд, упавший в непроходимых африканских джунглях на границе двух государств — предмет «глубокого беспокойства» СБ ООН, а ежедневное убийство украинцев — при наличии фото, видео, беспилотников — случается без последствий для путинских убийц?

Впрочем, какие вопросы к Ельченко? У нас глава МИД Климкин из Курска, а его нынешний тесть — российский генерал — получил от Путина медаль «За Крым»…

В этой связи что-то спрашивать и с «глухарей» со «слепарями» от ОБСЕ даже некорректно — миссия последнего действует (бездействует) так, как ей позволяет украинская сторона.

Но есть ведь и другие структуры? Украинские «миротворцы» присутствовали в «горячих точках» всего мира, и уж в Генштабе должен быть накоплен огромный опыт фиксации нарушений условий перемирия? Но как-то не получается. Ни тогда, когда путинская артиллерия обстреливала подставленные генералом Муженко украинские войска со своей территории, ни в Иловайске, ни в ДАП, ни в Дебальцево..

Да, а как самые энергично обогащающиеся военные прокуроры Матиоса?

Вот «пресловутое» издание «Вести» попыталось поднять тему суицидов на фронте. На самом деле это, в большинстве своем, — убийства, но ни прокуроры, ни полиция их расследовать и не собираются. Газета взяла интервью у бывшего зам. военного прокурора Центрального региона Украины Анатолия Маркевича. Скажу сразу, что найти материал в Google почти невозможно — все вычищено до блеска. Но существует масса используемых российской пропагандой нарезок из этого текста. Правда, мы нашли материал «Почему прокуроры отказываются расследовать вал самоубийств бойцов ВСУ» («Вести», 26.06.2017 г.). И обратили внимание на такой эпизод: «…Военная прокуратура не выполняет и фиксации доказательств прямой военной агрессии, чтобы после процессуально закрепить эти факты и предоставить в международные организации.

— Когда Петр Порошенко выходит на трибуну ООН, показывает фото автобуса, изрешеченного осколками под Волновахой, это не доказательство?

— Должна быть фиксация процессуальной формулой. Протокол осмотра компетентным учреждением, прокуратурой. А фото… Я вот вам сейчас покажу любой снимок — вы мне поверите? Это непрофессионализм. Я год наблюдал за тем, что делает глава военной прокуратуры Анатолий Матиос, в итоге выступил с открытым письмом. Но военная прокуратура так и не начала фиксировать — ни с той, ни с нашей стороны»…

Т.о. на четвертом году войны выяснилось, что: а) глава МИДа Климкин и посол Ельченко «мышей не ловят»; б) что при попустительстве украинской стороны ОБСЕ просто безучастно наблюдает за убийством наших солдат, а часто и дает целеуказание по нашим позициям; в) что военная прокуратура не то, что не расследует смертей на фронте (а лишь тиранит солдат, сержантов и младших офицеров), но и никак не фиксирует актов агрессии России в Украине.

Напомним, что российский Следственный комитет наоборот — возбудил уже около ста дел по украинским военным (заочно предъявив обвинение) и вот там все фиксируется. Не зря наши итальянские «друзья» с подачи путинцев на днях задержали бойца НГУ Виталия Маркива.

М-да, а как там Минюст — по нашему мнению самое опасное на сегодня министерство в Украине (опаснее Путина!)? Тоже никак! На четвертом году войны полный бардак в законодательстве, в подследственности и даже не появилось законов для жизни в условиях боевых действий. Мы все живем в мире…

Вот 7 апреля Оболонский суд Киева влепил восьми бойцам «Торнадо» от 8 до 11 лет тюрьмы. За что? В период боевых действий 2014 года «менты» и СБУ привлекали бойцов ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ батальонов для проведения задержаний, обысков и т.д. в зоне боев.. Все это ТЩАТЕЛЬНО ФИКСИРОВАЛОСЬ. А потом, когда поступила команда «фас», выяснилось. что «торнадовцы» и прочие НЕ ИМЕЛИ ПРАВА задерживать и обыскивать «сепаров», многие из которых сегодня устроились командирами боевиков. Когда последних попросили написать кляузы на наших бойцов, те с радостью согласились. Отсюда вам и от 8 до 11 лет…

Как это все называется, ребята? Да просто — «освободительную войну украинского народа против кремлевского владычества 2014 года возглавила российская колониальная администрация в Украине». Убивающая нас на глазах всего «прогрессивного мирового человечества» и в 2017-м тоже…

Леонид Романовичев