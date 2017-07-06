Спасатели Запорожской области рассказали подробности гибели троих людей на ж/д переезде (ФОТО)

Спасатели рассказали подробности трагедии с пассажирским поездом и легковым авто.

5 июня в 13:15 от дежурного Приднепровской Укрзализныци поступило сообщение о том, что в 12:52 в Мелитопольском районе, на перегоне между станциями «Акимовка» и «Тащенак» (1236 км) на регулируемом необустроенном железнодорожном переезде произошло ДТП.

Пассажирский поезд № 232 сообщением «Геническ-Ивано-Франковск» столкнулся с легковым автомобилем «Cherry Kimo». От места столкновения он протащил легковушку 700 м. В результате ДТП в автомобиле погибли 3 человека, из них один ребенок. Лица, возраст и место проживания погибших устанавливаются.

Остановлено движение железнодорожного транспорта. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. От Главного управления ДСНС Украины в Запорожской области привлечена 1 единица техники и 5 человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

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Фото РИА Мелитополь