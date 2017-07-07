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Опасная запорожская чиновница ждет суда за решеткой

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user444
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В Запорожской области завершено досудебное расследование в отношении бывшего секретаря и депутата Натальевского сельского совета.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, сейчас органом досудебного расследования стороне защиты открыты материалы производства. После ознакомления с ними в суд в отношении указанного лица будет направлен обвинительный акт.

Напомним, что Анжела Рябоконь подозревается в совершении следующих преступлений: ч.1 ст.109 (действия, направленные на захват государственной власти), ч.1 ст.353 (присвоение властных полномочий), ч. Ч.1, 4 ст . 358 (подделка официального документа и его использование), ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 190 (покушение на завладение чужим имуществом путем обмана в крупном размере), ст.356 УК Украины (самоуправство).

Суд продлил меру пресечения подозреваемой до 19 июля 2017 года.

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