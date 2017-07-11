Тиллерсон приезжал в Украину за должком под названием «Нафтогаз»?

В Украине высадился настоящий звездный десант политиков мирового уровня. В воскресенье Киев посетили Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш

и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, а в понедельник — Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Визиты можно квалифицировать по-разному, но пока остановимся на успехе украинской дипломатии, которая добилась хотя бы приезда к нам важных персон.

Судя по тому, что и сама ООН, и ее Генеральный секретарь служат лишь декорациями, о визите последнего коротко: вежливый такой дедушка в силу «ограниченных его полномочий» ничего с агрессией России поделать не может, но вот финансовый взнос от Украины в ООН потребовал.

Тоже мастер лишь разговорного жанра г-н Столтенберг, в свою очередь ничего конкретного не пообещал, даже ПДЧ, т.е. Плана действий по членству в НАТО. Последний провален канцлером Меркель и еще президентом Саркози в 2008 году. По требованию Путина, разумеется, и при поддержке фракции Партии регионов, два месяца надувавшей шары в Верховной Раде… Да, но Столтенберг процитировал строчки Шевченко: «Не однаково мені, як Україну злії люде присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять»… И за это ему отдельное спасибо.

Что же касается визита Рекса Тиллерсона, то начнем с восторженной записи в Facebook нардепа Мустафы Найема :

«Только что закончилась встреча с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном… Встреча состоялась перед встречей господина Тиллерсона с президентом Украины Петром Порошенко.

Со стороны Украины было четыре представителя по теме энергетики, реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, экономике и инвестициям.

Все спикеры от Украины подтвердили, что за последние три года во многих областях были заложены основы для реформ… Отдельно мы… указали на необходимость более жестких требований к украинскому правительству и Президенту страны по конкретным реформам, в конкретных сферах.

Что важно, каждая, абсолютно каждая (!) тема заканчивалась репликами и вопросами о борьбе с коррупцией: кто за этим стоит, почему не приносит результатов, в чем проблема — в людях или законах и кто этому сопротивляется.

Я просил лишь одного: перестать играть в завуалированные формы и говорить с лидерами Украины прямо… Уверен, господин Тиллерсон услышал мнение украинских реформаторов, и ему есть, о чем говорить с Петром Порошенко.

На встрече были также глава НАК Нафтогаза Andriy Kobolyev, Daria Kaleniuk (ЦПК) и управляющий партнер Horizon Capital Lenna Koszarny».

Итак, прежде чем о чем-то поговорить с Президентом Украины, госсекретарь США послушал четверых «реформаторов». Начнем с конца списка. Horizon Capital и его управляющий партнер Елена Кошарная — это наследство экс-министра финансов Украины Наталии Яресько, убывшей на Родину в США, и оттуда направленной «поднимать» финансы официальной американской колонии Пуэрто-Рико… Проще говоря, Horizon Capital — это Ротшильды и Goldman Sachs, к Украине имеющие весьма отдаленное отношение…

Дарья Каленюк и ее Центр противодействия коррупции — это классическая «грантоедская» контора, призванная уже поднимать гвалт в ситуации, когда МВФ либо ЕС не хотят Украине чего-то давать, а повода для этого под рукой нет. Но покричали — и повод появился. Согласитесь, что и упомянутая «общественная активистка» Украине — не помощник.

Следующим назовем собственно Мустафу Наййема, который перед Тиллерсоном ответственен за реформу правоохранительных органов. Т.е. за полное сохранение Аваковым и Ко абсолютно советской и антиукраински настроенной «ментуры» и прочих «правоохранителей».

Но гвоздем программы стал, конечно же, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Пару слов о его «реформаторской» деятельности: «Государственная компания, финансовую отчетность которой так плотно укутали мнимой «прозрачностью», что разглядеть цифры не может никто! «Нафтогаз Украины» не дает ответа о прибыли и своих контрактах ни журналистам, ни депутатам! При этом руководители НАК получают колоссальные — миллионные зарплаты!.. За прошлый год оклады руководителей «Нафтогаза» выросли в 13 раз!.. Глава НАК Андрей Коболев получал более двух миллионов гривен. В месяц!» («Подробности», 16.04.2017 г.).

Кому мало прочитанного, всего один анонс: «23 лютого 2017 року о 14.15 у Верховній Раді України відбудеться брифінг депутатів парламентської коаліції та позафракційних. Тема брифінгу: “Андрій Коболєв – батько нафтогазової корупції”…

И вот по прошествии всего четырех месяцев г-н Тиллерсон так строго г-на Коболева спрашивает: «Что с коррупцией: кто за этим стоит, почему не приносит результатов, в чем проблема — в людях или законах и кто этому сопротивляется?»

Осмелимся напомнить, что избирательная борьба с коррупцией — это коррупция и есть. «Общественные активисты», получающие долларами — это коррупция и есть. Голосование законов в интересах семьи Ротшильдов, Goldman Sachs и МВФ (а бюджеты Украины 2015, 2016, 2017 годов таковыми являются по определению) — это коррупция и есть.

Но сказанное нами выше — не вся правда! Тиллерсон, кроме того, что госсекретарь США, по основной специальности «председатель совета директоров и главный управляющий нефтяной компании «ExxonMobil» (1 января 2006 года — 1 января 2017 года)» («Википедия»). Напомним, что бывших нефтяников, газовиков, полковников и чекистов не бывает. Поэтому становится понятно, почему именно г-н Коболев был допущен пред ясны очи американского гостя.

Напомним и то, что 23 июня по итогам фотографирования Президента Порошенко в интерьерах Белого Дома, мы опубликовали заметку под названием «К итогам одной фотосессии ценой в «Нафтогаз» или в досрочные выборы». Намекая, что цена такого нужного Петру Алексеевичу рукопожатия с Трампом может оказаться для Украины неподъемной. И, похоже, накаркали — Тиллерсон тут же примчался за должком.

Тут и «антикоррупционер» Коболев сгодился — ему-то какая разница! 20 Лет «Нафтогаз» служил инструментом грабежа Украины «Газпромом», а теперь еще и ExxonMobil послужит. Не к ночи будь сказано…

Леонид Романовичев