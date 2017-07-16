В Запорожье уходит почва из-под ног

В Запорожье по несколько раз проводят ремонты на одних и тех же участках, но горожане уже привыкли к тому, что встретить на дороге хорошее асфальтное покрытие в их родном городе практически невозможно. Бездействие коммунальщиков, халатное отношение к работе, затягивание с ремонтом на аварийных участках — этим наших людей не удивить. Конечно, запорожские дорожники не особо напрягаются с восстановлением дорожного полотна — и это факт. Но, увы, в отдельных местах к образованию ям и выбоин на дорогах «приложили руки» и коммунальные службы в лице «Теплосетей» и «Водоканала»

Только в июне в областном центре произошло несколько неприятных инцидентов, связанных с образованием ям на дорогах. Как сообщают очевидцы, «провал» асфальта произошел именно после ремонта подземных труб коммунальщиками.

14 июня на пересечении улиц Фортечной и Александровской глубокую яму на дороге «запечатлела» местная журналистка Елена Каптюх. Столь малоприятным зрелищем она решила поделиться на своей странице в «Фейсбуке»: «Запорожье. Пересечение улиц Фортечной (Грязнова) и Александровской (Дзержинского). Рядом школа №3. Дорога здесь просто уходит из­-под ног… Пару месяцев назад коммунальщики ремонтировали водопровод. Затем всё это, видимо, «прикрыли» асфальтом… Теперь видны последствия этого ремонта. Все сделано качественно и на совесть! Умнички! Молодцы! К приезду премьера, как говорится, готовы», — отметила Елена.

К счастью, пока такую «выбоину» на дороге водители удачно объезжают. А вот на улице Оптимистической, 2 в подобную яму угодила машина «скорой помощи». Самостоятельно выбраться из асфальтной ловушки водитель автомобиля не смог, поэтому на место происшествия пришлось вызывать сотрудников ГСЧС.

Местные жители тут же поспешили рассказать прибывшим журналистам, что недавно на этом участке производился ремонт водопровода. Коммунальщики выкопали яму, уложили трубу и зарыли «дыру». А уже через некоторое время под колесами «скорой» на этом месте провалилась земля.

Естественно, мы решили поинтересоваться у специалистов департамента управления ЖКХ Запорожского городского совета, какие конкретно ремонтные работы проводились на вышеуказанных аварийных участках. И получили от профильного ведомства достаточно «исчерпывающий» и интересный ответ.

Мы не знаем, мы не при делах

Поскольку изначально нам достоверно не было известно, какие конкретно инженерные сети ремонтировали коммунальные службы (водопровод либо теплотрасса и т.д.), в своем запросе мы указали просто «подземные коммуникации». Практически сразу сотрудники департамента, получив запрос, поинтересовались, что конкретно подразумевается под понятием «подземные коммуникации». Пришлось растолковать специалистам ведомства, что это ­ водопровод, теплосети или другие инженерные системы.

В департаменте управления ЖКХ отметили, что 22 мая текущего года на участке на улице Оптимистической, 2 действительно проводились работы по замене водопроводных сетей. По словам коммунальщиков, после завершения ремонта траншею засыпали песком и грунтом. Верхний слой внутриквартальной дороги рабочие КП «Водоканал» покрыли доменным шлаком, после выполнили утрамбовку экскаватором.

Также констатировали коммунальщики тот факт, что после ливня, который «обрушился» на наш город 13 июня, траншею и проезжую часть вымыло водой. В общем, по этой­то причине автомобиль «скорой» и застрял в образовавшейся яме.

Вообще стоит отметить, что для запорожских коммунальщиков подобная практика засыпания ям после ремонта песком и доменным шлаком — привычное дело. Несколько лет назад газета «Верже» уже сообщала о ремонте на улице Школьной (бывшей Героев Сталинграда). Тогда, правда, подобным образом были зарыты ямы на тротуарах, а не на проезжей части. Асфальтное покрытие на вышеуказанном участке никто не восстанавливал полгода. Естественно, в дождь на таких тротуарах стояла слякоть, обходить которую людям приходилось по дороге. Лишь после многочисленных жалоб и нескольких публикаций в СМИ на указанном участке завершили ремонт, восстановив асфальт на пешеходных дорожках. И если тогда такая халатность ремонтников лишь доставляла запорожцам неудобства, то в этот раз она могла обернуться бедствием.

В ответе на информзапрос в профильном ведомстве также уточнили, что в тот же день, 13 июня, в 22.00 коммунальщики выполнили дополнительную подсыпку траншеи песком, доменным шлаком с утрамбовкой. А вот о восстановлении дорожного полотна на данном участке даже после вопиющего случая сразу не позаботились. В департаменте лишь ответили, что нашли подрядчика, который займется укладкой асфальта на улице Оптимистической, 2, и составили график выполнения работ.

А вот что послужило причиной проседания дорожного покрытия на пересечении улиц Фортечной и Александровской, вообще непонятно. Несмотря на то, что местные жители рассказывают, что на данном участке выполнялся ремонт водопровода, в департаменте утверждают, что работы здесь проводились лишь в прошлом году.

При проведении плановых гидравлических испытаний перед началом отопительного сезона 2016­2017 гг. в тепловой сети, которая находится на вышеуказанной территории, произошла аварийная ситуация. Устранением порыва трубопровода занимались работники филии Концерна «ГТС», на чьем балансе и находится данная инженерная система. Работы на объекте коммунальщики выполняли собственными силами и потратили на материалы всего 373 гривны. Стоит отметить, что восстановление дорожного покрытия обошлось в 10 раз дороже самого ремонта. Работники КП «ЭЛУАД» засыпали яму и уложили асфальт за 4 700 гривен. При этом дорожники только восстановили асфальтное покрытие, а благоустройством «дорожного корыта» занимался Концерн «ГТС» за счет предприятия.

В общем, исходя из ответа департамента ЖКХ, ремонт труб на пересечении улиц Фортечной и Александровской в текущем году вообще не производился, несмотря на то, что местные жители говорят об обратном.

Зарыли­-разрыли

Есть у запорожских коммунальщиков и еще одна интересная тенденция – выполнять ремонт подземных коммуникаций с последующим восстановлением дорожного покрытия и спустя год повторять данную процедуру. В качестве примера можно привести ситуацию с проведением ремонтных работ на пересечении улиц Школьной и Украинской.

В 2016 году, как утверждают в департаменте ЖКХ, во время плановых испытаний прорвало трубопровод отопления 325 мм. Ремонт данного участка теплосети был выполнен опять­таки работниками Концерна «Городские тепловые сети» хозяйственным методом (то есть за собственные средства предприятия). Потратили на данные материалы для работ немного больше 4500 гривен. Обратную засыпку и восстановление дорожного полотна на вышеуказанной территории выполнило КП «ЭЛЛУАД» уже в августе 2016 года, то есть спустя несколько месяцев после ремонта труб. Тогда данные работы также доставили горожанам большие неудобства, поскольку асфальт сразу не уложили, на дорогу набросали кучу «булыжников», и движение на данном участке было затруднено. Восстановление проезжей части обошлось в 2016 году в 2358 гривен.

А уже через год на пересечении улиц Школьной и Украинской снова разрыли яму. Причем в том же месте. Как указано в ответе профильного ведомства на информзапрос «Верже», перекрытие и разрытие участка снова связано с порывом трубопровода отопления, но какого именно — специалисты департамента не указали. Несложно догадаться, что это та же теплосеть, которая ремонтировалась в прошлом году, так как месторасположение участка ремонта полностью совпадает. В общем, на этот раз восстановление целостности трубы обошлось Концерну «ГТС» в 615 гривен (сумма, потраченная на материалы). Благоустройством же проезжей части опять занялись сотрудники КП «ЭЛЛУАД» на основании «гарантийного письма». И поскольку договор с подрядчиком пока не составлен, сумма, потраченная на укладку асфальта в 2017 году, неизвестна.

В качестве эпилога

Ни для кого не секрет, что трубы и другие подземные коммуникации Запорожья в плачевном состоянии. Но до сих пор удивляет то, что даже элементарный текущий ремонт местные коммунальщики не могут выполнить без каких­либо изъянов. То асфальт на зарытом участке провалится, то трубу на только отремонтированном участке снова прорвет. И при этом повторно выделяются деньги на те работы, которые уже выполнялись и о которых, по сути, можно было бы уже забыть. Судя по всему, такова «психология» запорожских коммунальщиков — никогда не доводить начатое до конца, а также оставлять то, что можно сделать сегодня, на завтра.

Анна КОВАЛЕНКО