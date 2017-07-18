Страсти по сбитому Путиным «Боингу»

Вчера исполнилось три года с момента, когда «Бук» ПВО России завалил над Донбассом малайзийский Боинг-777. Погибли 298 людей на борту, из них 83 ребенка, в т.ч. трое грудных… Самолет летел рейсом Амстердам – Куала-Лумпур. Его обломки и тела людей упали в районе села Грабово (северней Снежного) на самой границе Донецкой и Луганской областей.

Свое мнение по поводу катастрофы автор высказал в одной из запорожских газет еще 24.07.2014 года. Статья называлась «И оно громыхнуло… Рейс MH17 и путинские маневры». Уже тогда было понятно, что «прогрессивное мировое человечество» будет всячески помогать Кремлю выйти сухим из воды, посему пришлось «потоптаться» по разгоняемым тогда в СМИ версиям. И про случайность, и про «обезьяну с гранатой»…

Предложим читателю цитату с упомянутой статьи: «…Без ТОЧНОГО целеуказания по “Боингу” от РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПВО никто бы никуда не пальнул.

Объясним ситуацию. Представьте себе ночь. Вы сидите в “Мерседесе”, работающем на предельных оборотах, и тупо всматриваетесь в окрестности. Намного хватит вашей работоспособности и внимания (а еще бензина в “мерсе”)? А представьте себе, что вы не в комфортном автомобиле, а в танке. Где грохот такой, что в шлемофоне ничего не слышно. Сколько вы высидите, бдя “супостата” лишь в примерно установленном секторе стрельбы? Да недолго. Другой вопрос, когда вас нацелили на самолет самым точным образом, указав и градус по высоте, и азимут по направлению, и расстояние по дальности. Тогда вы цель схватите на сопровождение и совершите удачный пуск.

Вы верите, что Вася с водокачки с помощью ломика и какой-то матери провел микрохирургическую операцию и спас инсультника? А почему тогда верите, что тот же Вася справится с целью, несущейся Бог знает где со скоростью 15 км в минуту? При этом у него для пуска всего минута “в лоб” и минута “вдогон”… Да здесь не просто обученный и слаженный расчет нужен! Здесь настроенная на пять баллов техника потребуется и не одни удачные стрельбы на полигоне, дабы прочувствовать момент. И после этого какие-то клоуны заявляют про “казаков с Чернухинского блок-поста”? Бред.

Стреляли, как минимум, лучшие в России экипажи… Но нас другой вопрос интересует: кто дал целеуказание и команду на пуск?.. Читайте приказы МО СССР (России)! Только в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ право САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ команды на огонь получает КОМАНДИР ЧАСТИ (полка, бригады). Во всех остальных случаях – как минимум КОМАНДУЮЩИЙ СИЛАМИ ВВС-ПВО Западного или Южного направления (мы не в курсе, чья там сейчас зона). А генерал-лейтенант или даже генерал-полковник без путинского “Давай!” хоть, извиняемся, пукнет? Да о чем вы говорите!»

И вот позади три года голландского следствия, которые, вроде бы, вывели на Путина. Слово Дм. Гордону в Facebook: «Благодаря работе разведки западных стран сегодня известно все по сбитому самолету. Кто привез «Бук» (фамилии, имена, отчества, годы рождения, звания, принадлежность к тому или иному воинскому соединению), кто сидел за ним, кто стрелял из него, кто давал команды… И когда это в судебном порядке выльется на весь мир – будет грандиозно».

Так-так… А что же мешает организовать суд, когда все известно? Почитаем мнение на сей счет в том же Facebook известной писательницы Елены Ксантопулос:

«Три года спустя после этой, еще не ушедшей в прошлое, страшной катастрофы, поражает двуличность и цинизм мировой политической «элиты». Нет, уже не поражает террорист Путин, откровенно совершающий свои преступления там, где ему заблагорассудится, поражают лидеры демократических государств. Расследования проведены. Все всё знают и понимают. Виновна Россия. Виновны те, чьими руками был сбит самолет. Россия блокирует создание Трибунала в ООН. Россия выдвигает лживые и смешные версии трагедии, пытаясь переложить ответственность на Украину. И, тем не менее, Путина ждут, обнимают и жмут ему ручку на саммите G20. Они собираются судить убийц заочно. В глаза ему никто ничего не скажет и ни в чем не обвинит. Это все, на что способны мировые лидеры»…

Ей вторит на «Гордон.ua» известный российский политик Григорий Явлинский:

«…В Европе, не зная, как противостоять России, растерялись и промолчали… Поэтому ответственность за стыдливое непризнание войны, а следовательно, и за гибель пассажиров сбитого самолета, несут и в Европе… Но принцип выявления главного виновника никто не отменял: кто первый начал. А начала Россия», – рассказал Явлинский».

А вот еще одно мнение и тоже для «Гордон.ua», но уже от бывшего советника Путина Андрея Илларионова:

«Сбитие пассажирского авиалайнера – не роковая ошибка боевиков, а спецоперация Кремля. Из 17 рейсов, оказавшихся в зоне поражения «Бука», руководство РФ выбрало именно борт с европейцами, гибель которых заставила бы лидеров ЕС надавить на президента Украины Петра Порошенко и остановить наступление сил АТО. «Если бы был сбит российский, украинский, любой другой рейс из стран СНГ, по большому счету, Европу это не сильно бы озаботило», – подчеркнул Илларионов».

Мы лишь одно подчеркнем: не просто с европейцами, а с гражданами Нидерландов. С которыми у Путина все «схвачено». Малазийцы, арабы и украинцы могут спокойно гибнуть сотнями — никого это не потревожит. Но Путин одного не учел: на борту оказалось девять граждан Объединенного Королевства. Одного из двух, по словам В. Суворова, независимых европейских государств. И англичане сделали все, чтобы докопаться до всех деталей дела (родина А. Конан Дойла все же, и Агаты Кристи!).

Поэтому «прогрессивное мировое человечество» сейчас лишь «морщит чело», как бы вывести Путина из-под удара, а назначить пару-тройку козлов отпущения. Сам же «владыка Кремля тем временем всех причастным потихоньку зачищает. И не обязательно взрывом, как Моторолу, а и в московской больнице, как «атамана» Козицина. Автора, напомним, самой циничной российской реакции на гибель «Боинга»: «А нех<>р тут летать».

Так что даже убийство десятков европейцев над Донбассом, считай, сошло Путину с рук. Тут хорошо, что ЛИШЬ благодаря англичанам, не нас в этот раз за все сделали крайними. А по всему видно, что собирались. И Путин, и его европейские друзья (а наши «партнеры»). И не только из Нидерландов…

Леонид Романовичев