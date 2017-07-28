О запорожских «врагах», «распиле», Саакашвили и снова о «Привате»

Тут вот что за последние пару дней случилось. В Запорожье состоялась сессия облсовета, и речь главы ОГА Константина Брыля с ее трибуны стала хитом украинского информпространства. Еще бы! Такой антиправительственной речи мы давно не слышали. Вот цитата из «Обозревателя»:

«Системные злоупотребления бюджетными средствами, торможение выполнения социально важных экологических программ, преступления в сфере земельных отношений, блокировка программ на важных социальных направлениях, поддержка деструктивной деятельности в сфере медицины, строительства дорог, коммунальных инфраструктур и других стратегических объектов региона, доведение их до крайне низкого состояния вызывает постоянно растущие протестные настроения среди населения, которые планируется использовать для достижения указанных преступных планов» (27.07.2017 г.).

Впрочем, сразу успокоим читателя — речь не о правительстве и не «вертикали» в регионе, которую г-н Брыль возглавляет, а о неких «пророссийских силах», проникших, судя по вышеизложенному, везде и всюду. На самом же деле, речь о другом: между милыми друзьями-товарищами, успешно делившими область и город после выборов 2015 года, вдруг пробежала кошка. Т. е., де-факто, ведущие фракции Партии регионов местного разлива уже не любят друг друга.

Те же ведущие фракции Партии регионов, но в Киеве, если и бранятся, то только тешатся, и прежде чем укатить «на моря», по-братски «распилили» 26 млрд. гривен. Ибо армии воюющего государства из этих денег досталось вот что:

«352 млн грн, в т. ч. на выплату единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности военнослужащих — 249,8 млн грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 100 млн грн, на подготовку и участие сборной команды Украины в международных спортивных соревнованиях «Игры Непокоренных» — 3 млн грн.» («Цензор.нет», 12.07.2017 г.).

При этом всем сказали, что «распилили» сверхдоходы бюджета (профицит). Но вдруг «совокупный прямой и гарантированный государственный долг Украины по состоянию на 30 июня вырос на 0,44%, или на $330 млн — до $75,01 млрд.» («Минфин», 26.07.2017 г.).

Т.е. оказалось, что нужно срочно продавать все подряд, чтобы насобирать хоть каких-то 4 млрд. гривен! В частности, на днях объявлено о продаже государственных пакетов акций семи «облэнерго», семи цирков и трех киностудий…

А в это самое время, все забила новостью о лишении украинского гражданства Михеила Саакашвили. О том, что действия АП и Государственной миграционной службы, мягко говоря, не очень моральны и т.д., мы говорить не будем (ибо уже другие сказали!). Ведь все примерно выглядит так, будто РАГС кого-то расписал, а через два года, когда в браке родились уже двое детей, вдруг заметил СВОЮ ошибку…

В результате, даже стеце-кремлеботы ушли в трехдневный отпуск, дав возможность массам поиздеваться над решением Президента Порошенко.

Нас же, как всегда в подобных случаях, интересовало мнение «прогрессивного мирового человечества». В лице посольств США и ЕС. Они промолчали…

Отсюда три варианта развития событий. 1) Goldman Sachs (читай МВФ) никак не может допустить эффективную власть в Украине. Саакашвили, который в течении года выпроводил советников МВФ из Грузии, им не подходит. Отсюда и молчание посольства. 2) Президент Трамп начхал на требование Goldman Sachs, ибо крупнейший потенциальный союзник в Восточной Европе — Украина, висит на волоске. Посему рекомендовал г-ну Порошенко любым путем провести г-на Саакашвили в премьеры уже к осени. Обеспечив ему промоушен (еще какой!) в СМИ и поддержку в парламенте. Посольство же свою роль в вопросе просто не светит. 3) Г-ну Порошенко, Трампу и ЕС глубоко наплевать на Украину и ее будущее, которое объективно возможно только с сильной личностью типа Саакашвили. Поэтому пусть последний сидит в США и пишет мемуары…

Какой вариант, начиная со среды, заработал на самом деле, будем посмотреть…

Впрочем, в среду случились еще два события, которые постарались забить новостью о Саакашвили (путь и с репутационными потерями). Итак, по заявлению экс-первого зама Генпрокурора Рената Кузьмина «Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать жалобу на «государственную измену» Президента Украины Петра Порошенко… Он (Кузьмин) напомнил, что обвинял Порошенко в финансировании российской армии через принадлежащую ему липецкую фабрику Roshen». («Корреспондент.нет», 26.07.2017 г.).

Понятно, что никто выполнять судебное решение не будет, но «осадок-то остался»…

И вторая новость пришла из Facebook от бывшего IT-директора «ПриватБанка» Дм. Дубилета, который цитирует слова корпоративного секретаря (управделами) уже национализированного «Привата» Виктории Страховой (мы о ней как-то писали):

“Мог ли Беня петлять дальше? Шансы были бы, если бы не его вечерние прогулки под «Укрнафтой» с сакраментальным «Кофе идешь пить?» … Это предрешило исход истории… Иностранные институты не понимали, как можно оставлять 50% расчетной системы в руках человека, который, если что, грозит батальонами”.

Так, впервые публично заявлено, что банк забрали не из-за угрозы клиентам, а из-за неправильного поведения Коломойского. И потому, что банк занимал слишком большую долю рынка».

А дальше г-н Дубилет приводит фрагмент заочного диалога в том же Facebook В. Страховой и журналиста Романа Шрайка: «Р.Ш.: Я так и не понял, что по вашей версии было важнее: 1) забрать дубинку в виде банка у Коломойского 2) спасти банк, потому что валился

В.С.: 1) забрать Дубинку в виде Банка. Банк не валился.

Вот и все объяснения украинских дел. «Международные институты» (читай: Goldman Sachs) только порадовался «распилу» 26 млрд. гривен. Их («институты») тихо потешил и облом Саакашвили, но их очень беспокоила доля «Привата» в банковском секторе Украины. Поэтому закон? Какой закон?..

Результат: в «докапитализацию» банка уже вбухано 116.8 млрд. БЮДЖЕТНЫХ гривен и впереди еще 38,5 млрд. А банк — современный, сильный и успешный до недавних пор, «завис» с самого момента «национализации» и грозит рухнуть. И тогда от Украины в плане финансов может и пуговиц не остаться.

А вы нам о каком-то там Саакашвили рассказываете…

Леонид Романовичев