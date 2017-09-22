Почему не хочется ликовать по поводу триумфа Президента Порошенко?

В прошедшие пару дней Президент Украины пережил настоящий звездный час. В Нью-Йорке он выступил с блестящей речью в ООН и встретился с президентом США Дональдом Трампом. И впервые за, минимум, три года это была его встреча с лидерами Америки не в коридоре, не в режиме «зайти на огонек», а с флагами двух государств. Т.е. так, как и положено общаться главам двух государств.

Да, чтобы не грузить пересказом речи Президента с трибуны ООН, предоставим слово Олегу Пономарю, который в системе «Минстеця», по идее, просто обязан занимать должность главы департамента «Все хорошо, прекрасная маркиза».

Итак, Олег Пономарь в Facebook: «Это была лучшая речь Президента за его карьеру. С огромной душой и сердцем… С болью за страдания, которые принесла агрессия России. С искренней ненавистью к России… С верой в победу… Аплодисменты в Нью-Йорке — редкость, кстати».

И тут мы, окрыленные успехом Петра Алексеевича почему-то… приуныли. Потому как либо мы проживаем не в той стране, в которой Петр Порошенко — президент, либо г-н Порошенко правит какой-то другой страной…

Ну вы обратили внимание на «ля-ля» Пономаря о боли и ненависти? А теперь правда жизни…

«Лидер движения «Справедливость» Валентин Наливайченко заявил, что СБУ возобновила сотрудничество со спецслужбами России. «Почему зам. председателя СБУ Фролов, которого назначил Президент Петр Порошенко, ставит подписи и официально обращается к ФСБ, в Россию, к стране-агрессору в 2016 году? И это при том, что в 2014 году СБУ в одностороннем порядке денонсировала ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между Службой безопасности Украины и Министерством безопасности РФ, Федеральным агентством правительственной связи и информации при президенте России. Тогда мы также разорвали соглашение между Украиной и Россией о сотрудничестве СБУ и Службы внешней разведки РФ», – подчеркнул Наливайченко».

Обратим внимание на две вещи. Первое: на разрыв «ряда соглашений», но не всех. Второе: «братья по оружию» и дальше мило переписываются по рутинным вопросам. Но не об освобождении шофера Запорожской АЭС Панова, а об учебе ст. лейтенанта Наливайченко в Краснознаменном институте КГБ им. Андропова. Ибо это для служебной надобности требуется…

А дальше два заголовка из УП. «СБУ: «Наливайченка викликали через перельоти Медведчука в РФ» (21.09.2017 г. 13:57) и «СБУ запрошує Медведчука на допит» (21.09.2017 г. в 16.30). Т.е. в Россию не совсем, получается, законно летает Медведчук (который является представителем СБУ по гуманитарным вопросам в «Минске»), а на допрос вызывают… Наливайченко. Но потом, вроде бы, и за Медведчука взялись. Правда Наливайченко вызвали повесткой, а виновника торжества вот так:

«У Головному слідчому управлінні СБУ запрошують… Віктора Медведчука з метою надання свідчень у справі про незаконний перетин кордону чиновниками в 2014-2015 роках. «Звичайно, ми хочемо заслухати і пана Медведчука. Дуже хочемо. І я користуючись нагодою… через ЗМІ запрошую його до нас», – зазначив Остафійчук». (УП, 21.09.2017 г.)

«Чиновниками» — это их перелет в самолете Медведчука вместе с ним самим…

Кому мало этой «боли», то «Закарпатська облрада також просить ветувати закон про освіту». Т.е. в интересах Венгрии, имеющей свои виды на Закарпатье, не только губернатор Москаль, но и облсовет требуют вето на принятый парламентом закон.

А вот еще одна занятная выдержка: «Господарський суд Донецької області відмовив НАК «Нафтогаз України» відкрити справу про банкрутство ПАТ «Енергомашспецсталь», яка входить у машинобудівний дивізіон російського держконцерну «Росатом». (ЕП, 21.09.2017 г.). Т.е. война войной, а ГОСПРЕДПРИЯТИЕ России мило работает в Украине, и при этом еще за газ не платит. Суд, естественно, на стороне «братьев».

И не только суд! Вот цитата из главного голоса путинской пропаганды, т.е. «Комсомольской правды», которая легально издается в стране-жертве агрессии:

«Это кажется невероятным, но 19 антимайдановцев, которых украинская прокуратура обвиняла ни много, ни мало в организации и участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, сегодня были признаны невиновными. «Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», — констатировала коллегия судей Ильичевского суда».

Ключевая фраза здесь «обвинение даже не пыталось»… А чего ему пытаться? Вот два месяца назад появилась новость, что «бывший замначальника УМВД Украины в Одесской области, фигурант дела 2 мая, Дмитрий Фучеджи получил гражданство РФ»…

Ну, вы это помните! В марте-апреле 2014 г. в Донецке, Харькове, Мариуполе, Запорожье сначала «погранцы», а затем милиция и прочие «органы» обеспечивали приход «Русского мира». Ведь Путин обещал им всем, как и в Крыму, «русские» зарплаты и пенсии! Ну и право умереть героями в Чечне или Сирии…

Так вот, в начале мая 2014-го «мир» должен был прийти в Одессу и лишить Украину выхода к морю. Два дополнительных поезда из Крыма без всякого погранконтроля, «открытая калитка» с Приднестровья, и местная милиция во главе с Фучеджи с теми же желтыми повязками на рукавах, что и у боевиков. Словом, все должно было случиться почти без поножовщины. Но тут в дело вмешался Коломойский, а дальше вы все знаете…

Для зачистки свидетелей ФСБ вынужденно перешла на запасной вариант. Т.е. изнутри подожгли Дом профсоюзов, где засели отступившие боевики, а пожарные ехали в самый центр города сорок минут… Потом всех задержанных боевиков плюс Фучеджи быстро отпустили, и пропаганда Троцкого-Геббельса-Путина начала возлагать вину за случившееся на «украинских радикалов» и украинское же государство.

И вот спустя три года мы получили итог: «Суд у справі 2 травня в Одесі: Соромно за державу, яка сама себе пошила в дурні» (BBCcCNN, 21.09.2017 г.).

Так что на фоне таких грандиозных «успехов» как-то не хочется рукоплескать ни Президенту, ни его же машине подавления украинских патриотов — политиков, участников АТО и волонтеров. При режиме наибольшего благоприятствования «сепарам» — явным и скрытым…

Да, тут еще экс-мэра Славянска Нелли Штепу, радушно встречавшую Стрелкова, выпустили в зале суда. Судя по ее цветущему виду, как будто и не из тюрьмы, а из какого-то модного салона. Но об этом уже в другой раз…

Леонид Романовичев