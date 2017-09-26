Битва вокруг Валентина Наливайченко и путинские нацисты в Германии

Люблю предвыборную ситуацию в Украине. Нет, я её просто обожаю! Правда, вы не то подумали — это газеты и телекомпаниии любят выборы из-за денег. У журналистов в этот период с гонорарами, наоборот, не густо — и пять копеек своих не вставишь из-за захламлённости газетных страниц политрекламой. А что касается политобозревателей, то часто им закон прямо предписывает молчать. Ибо всё, что касается выборов, должно быть только платным…

Но именно в период предвыборного «дурдома» система, бывает, раскрывается. Кто-то брякнет, конкуренты ответят, и пока все причастные потушат информационный пожар, кое-какие тайны «бургундских дворов» на поверхность таки всплывут.

Вот 21 сентября бывший первый зам. главы администрации Януковича Андрей Портнов разместил сообщение в Facebook. Мы процитируем лишь его фрагмент:

«Предлагаю по умолчанию считать наши источники в СБУ надёжными, хотя-бы по той причине, что действующий глава СБУ при нас работал советником у Якименко и отвечал за силовые акции на Майдане, а сейчас отлично вместе с остальными нашими источниками справляется и при демократии.

А настоящая суть дела в том, что 03 апреля 2015 года действующий глава СБУ Валентин Наливайченко, не проходя пограничного, таможенного и паспортного контроля, зачем-то на частном самолёте летал из Жулян (Киев) в Белгород (РФ).

Почему забыл проинформировать об этом общество, с кем и о чем разговаривал в период острой фазы войны с Россией на её территории, почему не был там задержан и чувствовал себя так уверенно — вопрос отдельного научного исследования.

Но очевидно другое, что об этом полёте не мог не знать в 2015 году Президент Порошенко, который сейчас использует этот факт, как месть за политическую активность Наливайченко»…

Якименко — это, напомним, гражданин России, назначенный Януковичем главой СБУ в январе 2013 года, и который с поставленными Путиным задачами, как знаем, справился…

Да, репутация Портнова известна, но не он, как говорится, начал. Ранее, в тот же день, 21 сентября, на портале «Нового времени» появилась и своя заметка по теме:

«У Службі безпеки України заявили, що екс-главу СБУ Валентина Наливайченка викликали на допит через перельоти представника України в гуманітарній підгрупі на переговорах в Мінську Віктора Медведчука в Росію… Встановлено, що в 2014-2015 роках співробітники СБУ організували незаконний перетин держкордону України одним з колишніх керівників СБУ, який разом з лідером ГО «Український вибір» Віктором Медведчуком зробив кілька вильотів в Російську Федерацію без проходження прикордонного та митного контролю… На тлі розслідування про незаконний перетин кордону 21 вересня і допитується Наливайченко».

Наш земляк, Валентин Александрович Наливайченко тут же нашёл, что ответить. В эфире NewsOne он категорически отверг все обвинения, мотивируя это тем, что на него в России, мол, заведено сразу четыре уголовных дела, предусматривающих немедленный арест при появлении на территории РФ.

Эту информацию размножили почти все, но мы не поленились просмотреть шестиминутное видео в Youtube. И вот что сказал Наливайченко ещё из того, что ни «Минстець», ни путинский «Агитпроп» почему-то не заметили: «Следствие должно установить, кто на самом деле перелетал в 2014 году из Киева в Белгород, Москву и Сочи. Люди, пребывающие на этих бортах, должны ответить на два ключевых вопроса: кого из правонарушителей вы вывезли в Россию, и какие ценности, документы и прочее вы вывезли, минуя таможенный и пограничный контроль, и передали их российской стороне. Скажу больше: по указанию Президента Порошенко привлекались и третьи лица для осуществления таких перелётов. По его указанию его же частные самолёты осуществляли такие перелёты в Российскую Федерацию… Мы требуем серьёзного расследования и обнародования списка лиц, пребывавших на борту таких самолётов».

Вы конечно будет смеяться, но дальше ничего не случилось. Нет, того же 21 сентября посредством СМИ был типа приглашён на допрос и Медведчук, но потом тема умерла. Мало того, информация начала потихоньку вычищаться из Интернета!

Но кого именно мог так напугать своими заявлениями Наливайченко? Какого-то клерка из Генштаба или АП? Или даже Медведчука? Да о чем вы говорите! Мокрый воды не боится. Речь может идти лишь о сегодняшней правящей пятёрке: Порошенко, Яценюке, Гройсмане, Авакове, Турчинове. Это полный перечень лиц, компромат на которых мог испугать и Кремль, и официальный Киев. И там мгновенно прикрыли информационную «лавочку».

А в это самое время появились такие вот заголовки: «Выборы в Украине: Бойко догоняет Порошенко, Тимошенко идёт в отрыв». Т.е. именно так проанонсированы очередные опросы общественного мнения. Кстати, «отрыв» Тимошенко — это всего 13,5% электоральной поддержки. А если верить тем же социологам, то у Порошенко она — 12.8%, а у лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко — 11,2%.

Наше мнение об украинских социологах читатель знает, но если они вдруг в этот раз УМЫШЛЕННО не наврали, то в Кремле могут спать спокойно…

Как тут не вспомнить восточноевропейские газеты с заголовками типа: «Газпром выбирает румынского президента»! Кстати в воскресенье «Газпром» выбирал немецкого канцлера. «Сенсацией стала победа ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AFD), набравшей 13,5% и ставшей третьей силой в бундестаге. Партий правого толка — а в Евросоюзе AFD называют неонацистской партией, не было в немецком парламенте со времен окончания Второй мировой войны». (UA REGNUM 25.09.2017 г.)

Если вы об этих неонацистах ничего не знаете, то вот вам заголовок с обложки журнала Der Spiegel: «Альтернатива для Германии» — немецкие друзья Путина». А уж сообщениий о том, что кремлеботы в соцсетях рекламировали AFD, как и Трампа прошлой осенью в США, в последний период встречалось множество.

А мы все делим политиков на хороших наливайченков и плохих медведчуков, удивляемся сидящих патриотам и выпушенным из СИЗО «сепарам». Да в «Газпроме» любят и белых, и чёрных кошечек — лишь бы они мышек ловили!

А они ловят. И не только в Германии, но и в Украине…

Леонид Романовичев