Запорожская художница показала, как выглядит «птичье молоко» (ФОТО)

Запорожская художница Ксения Платанова готовит работы для новой выставки. Фото кукол она опубликовала на своей странице в Фейсбуке. Последняя серия её кукол называется «Птичье молоко» и «Три орешка для Золушки».

О планах и, собственно, самих работах «Верже» рассказала автор:

«Эта и другие фото — работы для моей выставки. Платформа «Тю» в Мариуполе пригласила меня с работами (персональный проект) и Ингу Борисовну с лекцией. Планируем открытие 1-го, а лекцию 2-го декабря. В серии фоторабот я соединяю своих кукол (персонажей) с органическими материалами. Тут игра смыслов и смешанные чувства. На этом фото — паучиха и няня-птица, кормящая ее детей. «Птичье молоко»… меня всегда интересовало это словосочетание) + у меня арахнофобия и это попытка поработать со своим страхом», — говорит Ксения Платанова.